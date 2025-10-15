La Dorna de bronce regresa a Cambados un año más y hasta el próximo Desafío

El trofeo de la Dorna de bronce regresó ayer a Cambados para su exposición durante un año. Se trata del premio del Desafío Arousa a remos de la Festa do Marisco que cada año organiza la asociación Amigos da Dorna Meca y que ganaron los cambadeses por tercer año consecutivo.

En concreto, fueron los equipos formados por miembros de la asociación A Torre y Dorneiros Rejateiros y no es la primera vez que se alzan con el trofeo; una pieza de bronce que itinera y que cada año añade la placa del vencedor de la correspondiente edición.

Los cambadeses ya ganaron las dos ediciones anteriores y A Torre algunas más de hace unos años. Así las cosas, la capital del albariño acumula cinco victorias en esta prueba, que tiene doce años de historia y en la que participan «dorneiros» de esta localidad y de O Grove y A Illa. Y en esta última, los equipos eran mixtos.

Los vencedores fueron recibidos por el alcalde de Cambados, Samuel Lago, y la concejala de Deportes, Noelia Gómez, quienes les felicitaron y destacaron el orgullo de ser depositarios, un año más, de este simbólico trofeo.