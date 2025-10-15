Día del cáncer metastásico en Cambados
L. R.
Cambados
Cambados mostró ayer su apoyo a la lucha contra el cáncer de mama metastásico mediante la lectura del manifiesto de la asociación española de la que su vecina Maribel Oubiña es directiva. Ella se encargó de leer un manifiesto señalando que cada año mueren 7.000 mujeres por esta enfermedad.
