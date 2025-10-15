Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Día del cáncer metastásico en Cambados

Día del cáncer metastásico en Cambados | FDV

Día del cáncer metastásico en Cambados | FDV

L. R.

Cambados

Cambados mostró ayer su apoyo a la lucha contra el cáncer de mama metastásico mediante la lectura del manifiesto de la asociación española de la que su vecina Maribel Oubiña es directiva. Ella se encargó de leer un manifiesto señalando que cada año mueren 7.000 mujeres por esta enfermedad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents