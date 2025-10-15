+Convivir trae a Ribadumia risoterapia, baile y nutrición
r. a.
Ribadumia
El pabellón de Barrantes (Ribadumia) acogerá este sábado una edición del programa +Convivir de la Diputación de Pontevedra. Se desarrollará de 16.30 a 20.30 horas.
Desde el Concello animan a los vecinos a asistir a esta cita que incluye talleres sobre nutrición, risoterapia y bailes de salón.
Al finalizar estas actividades, los asistentes podrán disfrutar de una degustación de vino y animación musical.
Todos los participantes recibirán una camiseta conmemorativa de este programa que busca crear espacios de convivencia entre los vecinos a través de jornadas lúdicas.
