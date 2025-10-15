El Estado concede una ayuda al Igafa, el único centro público con un título internacional de buceo

El Igafa de A Illa y el Instituto Marítimo Pesqueiro de Vigo han recibido una ayuda de 200.000 euros por parte del Ministerio de Educación para «seguir impulsando la excelencia en la red de Centros de Referencia Nacional de FP», como explicó el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada.

El mandatario visitó en la jornada de ayer ambos centros y destacó que el ubicado en A Illa es el primer centro público español que oferta formación de Técnico de Operaciones Subacuáticas e Hiperbólicas (TOS) con certificación internacional MICA, lo cual permite trabajar en todo el mundo.

Además de este ciclo medio de buceo imparte otro de esta categoría, el de Cultivos Acuícolas, y el superior de Acuicultura. El instituto funciona desde 1992 y Losada recorrió sus instalaciones de la mando de su director, José Ventura Villar. Así, conoció sus laboratorios, criaderos y los recursos disponibles para una formación de «alta calidad». También los procesos de cría de especies comerciales de pescado, crustáceos y moluscos y departió con el alumnado de acuicultura y buceo.

Solos dos en Galicia

A continuación se desplazó a Vigo para visitar el Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico (Ipmpa) de Vigo, nacido en 1965 para las enseñanzas marítimas y pesqueras y que junto el Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa) son los dos únicos centros gallegos reconocidos como Centros de Referencia Nacional del Estado; de una red de 40 institutos de FP altamente especializados en formaciones profesionales de sectores «altamente competitivos y que demandan perfiles muy concretos de trabajadores».

Junto con su directora, Ana Otero, conoció sus modernas instalaciones, que «son una referencia formativa». El subdelegado visitó no solo las aulas, sino también los simuladores de navegación y de máquinas, así como los talleres e incluso el planetario, que es una de sus instalaciones singulares.

Alumnos del ciclo medio de buceo. | FdV

Desde la Subdelegación recordaron que el Ipmpa imparte los ciclos superiores de Organización del mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones y Transporte marítimo y pesca de altura y los ciclos medios de Mantenimiento y control de maquinaria de buques y embarcaciones y de Navegación y pesca de litoral. Las titulaciones, además de regladas y, por tanto, adaptadas al plan de estudios del Ministerio están homologadas por la Marina Mercante. Además de esto, el vigués imparte otros cursos no reglados.

Losada explicó que ambos institutos están inmersos en la puesta en marcha de las actuaciones previstas en los planes de trabajo anual para 2025 y son una muestra perfecta del «esfuerzo continuo del sistema educativo español por adaptarse a las necesidades del mercado de trabajo». Además, valoró especialmente que, tanto en A Illa como en Vigo, hay alumnado procedente de otras comunidades autónomas y no es infrecuente que acudan estudiantes de otros países europeos, atraídos por «la alta calidad de la enseñanza.