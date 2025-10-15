El Centro de Educación Especial ya dispone de enfermera

La situación de incertidumbre vivida durante más de un mes en el Centro de Educación Especial de Vilagarcía ha llegado a su fin. Desde ayer, el colegio de Marxión cuenta nuevamente con una enfermera a tiempo completo, lo que supone un importante alivio para las familias, el profesorado y la comunidad educativa.

La presidenta de la Anpa, Conchi Ventoso, mostró su satisfacción tras la incorporación de la profesional sanitaria: «Parece que ya queda resuelto el problema. Entendemos que viene a cubrir la baja por maternidad de la enfermera que teníamos, pero la tranquilidad de las familias ahora ya es otra cosa después de mucha tensión».

Durante este tiempo, el centro —que atiende a 51 alumnos, de los cuales 23 están catalogados en alerta sanitaria— había denunciado públicamente la falta de cobertura sanitaria, una carencia que llegó a poner en riesgo la seguridad del alumnado. En el último mes, se registraron tres situaciones de emergencia que obligaron a solicitar ambulancias en horario lectivo para atender crisis médicas.

La ausencia prolongada de una enfermera motivó diversas acciones de protesta por parte de las familias, incluyendo una huelga temporal que debió desconvocarse para evitar alterar la rutina de los estudiantes. Sin embargo, la presión constante de la Anpa y de la dirección del centro ante la Consellería de Educación ha dado finalmente resultado.

Además, en las últimas semanas también se ha completado la plantilla de personal auxiliar, con la incorporación de la octava cuidadora necesaria, cumpliéndose así los ratios legales exigidos. De este modo, el CEE de Vilagarcía vuelve a disponer del personal imprescindible para garantizar tanto la atención educativa como la sanitaria de su alumnado.

«Que ya no tengamos que pelear más por lo que nos corresponde es un alivio importante», subraya Ventoso. «Solo pedimos que esta situación se normalice y que la dinámica necesaria en cualquier centro se mantenga para el mejor funcionamiento posible».