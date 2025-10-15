Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los bailes para mayores regresan al salón José Peña

R. A.

Cambados

La Concellería de Terceira Idade de Cambados ha retomado los bailes en el salón José Peña. Como siempre, serán todos los domingos, la entrada es gratuita y se organizan junto con las asociaciones de jubilados y pensionistas de la localidad.

Estas citas comienzan a las 17.00 horas y finalizan a las 22.00 horas y «ya son una referencia para las personas mayores de Cambados y de la comarca de O Salnés», destacó Tino Cordal. El concejal anima a los vecinos a asistir y disfrutar de agrupaciones como Dúo Latino, Charada, Trío Joselito...

