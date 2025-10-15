Los bailes para mayores regresan al salón José Peña
Cambados
La Concellería de Terceira Idade de Cambados ha retomado los bailes en el salón José Peña. Como siempre, serán todos los domingos, la entrada es gratuita y se organizan junto con las asociaciones de jubilados y pensionistas de la localidad.
Estas citas comienzan a las 17.00 horas y finalizan a las 22.00 horas y «ya son una referencia para las personas mayores de Cambados y de la comarca de O Salnés», destacó Tino Cordal. El concejal anima a los vecinos a asistir y disfrutar de agrupaciones como Dúo Latino, Charada, Trío Joselito...
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- Varios heridos en una multitudinaria pelea en el centro de O Grove
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- Preocupación por el comportamiento de una hembra de delfín y su cría
- La «revolución» de las viviendas cápsula se presenta en O Grove
- La Festa do Marisco de O Grove desata la locura: 146.000 euros en una mañana
- Los arqueólogos salvan de la desaparición nuevos restos prehistóricos en Areoso
- Noia hunde aún más el fracasado libre marisqueo de Arousa