Alberto Varela pide más dinero para los Concellos
El alcalde de Vilagarcía, y presidente de los municipios gallegos, Alberto Varela, se reúne hoy con el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España. En el encuentro se abordarán varios asuntos, si bien el central será la financiación local. Alberto Varela, como presidente de la Fegamp, lleva años reclamando más medios económicos para los Concellos.
