MK Maik, el vilagarciano que lleva su música a Los Ángeles

A sus 35 años, el vilagarciano Jesús Güimil Beiras, conocido artísticamente como MK Maik, está viviendo uno de los momentos más intensos de su corta y meteórica carrera. Lo que comenzó casi por casualidad, compartiendo vídeos cantando en casa a través de su cuenta de Instagram con miles de seguidores por su pasado en el fitness y el modelaje, se ha transformado en una prometedora trayectoria musical que lo ha llevado a sonar en radios, aparecer en prensa y televisión, actuar ante miles de personas y ser invitado a programas internacionales en Estados Unidos.

«Todo empezó a finales de 2024, cuando lancé mi primer tema, ‘Rosé’, que acabó rozando el millón de escuchas», recuerda el cantante. El videoclip de ese sencillo, grabado en el Palacio de la Oliva de Vigo, marcó su debut oficial bajo el sello Universal Orchard Music y situó su nombre en el panorama de la música urbana española. Desde entonces, el camino no ha hecho más que crecer.

Con un alcance de más de 205.000 personas debido a sus 85.000 seguidores en Instagram, MK Maik se ha convertido en una figura emergente del pop urbano, el trap y el reguetón, con un mensaje que lo diferencia: «Mis letras hablan de superación personal, de mis vivencias, del bullying que sufrí en la infancia y de las dificultades que fui afrontando en la vida. Intento transmitir siempre buena vibra y mensajes positivos», explica.

Ese enfoque vitalista y honesto le abrió las puertas a Visión Latina TV, canal estadounidense que lo invitó al programa «Famosos», presentado por Anaís Salazar, a finales de septiembre. Durante su estancia de tres días en Los Ángeles, interpretó dos de sus diez temas originales. «Fue una experiencia increíble, y además pude enganchar con otra grabación para el programa ‘Hola Lali’ en un canal de Barcelona a la vuelta», cuenta sobre su promoción.

El contacto para viajar a Estados Unidos surgió de forma tan inesperada como natural: «Una reportera del canal empezó a seguirme en redes, se interesó por mi música y me pusieron en contacto con la producción. No me lo pensé dos veces».

Desde entonces, su agenda no ha parado. MK Maik trabaja codo a codo con el productor DJ Galfly, vecino de Vilanova y conocido por hacerse viral con un remix inspirado en la serie Narcos de Netflix. Juntos preparan nuevos temas y colaboraciones internacionales en una sociedad que está generando unas expectativas muy altas.

Uno de los proyectos más recientes fue una colaboración con Coca-Cola, grabada en el Pazo O Rial, y otro de los más especiales llegará pronto: una canción titulada «Guerrera», inspirada en la historia de Aris, una mujer superviviente de trata de personas que ha escrito un libro y será protagonista de un próximo documental en Netflix.

«Es una historia muy potente, con un mensaje de fuerza y esperanza. Ponerle música es una responsabilidad y un orgullo», confiesa el cantante, que además prepara un nuevo videoclip en Miami y otro proyecto audiovisual en Portugal.

Durante su presencia en el canal de televisión de Los Ángeles. / FdV

A pesar de su creciente proyección, MK Maik reconoce que todavía es «más conocido fuera que en casa». Sin embargo, su nombre empieza a resonar también en Galicia tras actuaciones multitudinarias, como la del pasado verano en las fiestas del Apóstol en Santiago, donde reunió «a cerca de 9.000 personas» y donde estuvo acompañado por las bailarinas de la escuela de Nydia, a las cuales agradece su apoyo e implicación desde el principio.

Su horizonte inmediato incluye un concierto en Madrid el próximo año y colaboraciones con músicos de Alemania y Colombia, así como con la cantante canaria Natalia. «Desde hace un mes cuento con un representante, Daniel Roque, que está siendo un apoyo fundamental para organizar todo este crecimiento», un hecho que el vilagarciano no quiere pasar por alto.

De los vídeos caseros a los platós internacionales, el camino de MK Maik demuestra que la música hecha en la comarca también puede sonar con fuerza en los escenarios globales. «Mi meta es seguir compartiendo lo que soy a través de mis letras. Que la gente sienta que, pase lo que pase, siempre se puede salir adelante», resume el artista vilagarciano, dispuesto a conquistar nuevos públicos sin olvidar sus raíces.