El Estado saca a la venta viviendas, fincas y locales comerciales embargados a narcos

El Plan Nacional sobre Drogas acaba de convocar la que, presumiblemente, será la última gran subasta de este año de inmuebles embargados a narcotraficantes. Hay media docena de lotes ubicados en Galicia, y entre estos se encuentran diez locales comerciales que tenía una empresa vinculada al isleño Marcial Dorado.

La subasta será el 5 de noviembre, en el auditorio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en Madrid, y se realizará a través de Segipsa (Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio). Las personas o empresas interesadas en alguno de los bienes que salen a puja ya pueden presentar sus ofertas económicas.

En concreto, el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) saca a subasta en esta ocasión media docena de lotes de bienes inmobiliarios radicados en Vilagarcía, Sanxenxo, Ribadumia y Santiago. En esta última ciudad se encuentran diez locales comerciales embargados en su día a una de las empresas relacionadas con Marcial Dorado.

Se trata de una decena de locales sin dividir situados a ambos lados de una galería comercial con salidas a las calles Mestre Mateo y Rosalía de Castro, muy cerca de la entrada a la ciudad por el sur. Ya es la tercera vez que el Estado trata de encontrar comprador para estos bajos, situados en una zona con gran actividad comercial. Sin embargo, hasta el momento no ha despertado el interés de ningún inversor.

La primera vez que salieron a subasta estos locales, en noviembre de 2023, los peritos del Plan sobre Drogas los tasaron en 472.000 euros (se venden los diez en un único lote). Un año después se organizó una segunda subasta, con una rebaja de 140.000 euros en el precio inicial, pero una vez más el procedimiento quedó desierto por falta de ofertas. Ahora, los bajos salen a la venta por tercera vez. Y en esta ocasión, el precio de salida de la subasta es aún más bajo. Así, el tipo de inicio de la primera subasta se ha fijado en 316.000 euros (lo que supone 156.000 menos que hace dos años), y si no se presentase oferta alguna por ese importe, la segunda puja empezaría a partir de 268.000 euros.

Los locales tienen una superficie de entre 12 y 422 metros cuadrados. El Plan sobre Drogas advierte de que en la misma galería hay otros cuatro locales, que quedan excluidos de este procedimiento porque en estos momentos se desconoce quién es el propietario. Por este motivo, se sospecha que puedan pertenecen a alguna empresa instrumental vinculada a Dorado, pero que en su día no fue bien identificada.

Vilagarcía

En la subasta se incluye también un chalé adosado de la urbanización de O Rial, en Vilagarcía. La casa es de 220 metros cuadrados, y en la parte posterior tiene una parcela de otros 300 metros cuadrados. Los peritos la han tasado en 168.000 euros, pero si la primera subasta quedase desierta, ese mismo 5 de noviembre se abriría una segunda puja. En esta ocasión, el precio de salida del inmueble sería de 143.000 euros. Desde el Plan sobre Drogas se advierte a los posibles licitadores de que sobre la vivienda pesan afecciones fiscales.

Otro de los bienes que, supuestamente, podría atraer en mayor medida el interés de los inversores es un chalé ubicado en Adigna (Sanxenxo), y que ha sido tasado en algo más de 414.600 euros. La parcela supera los 2.500 metros cuadrados, y la vivienda consta de sótano, dos plantas y bajo cubierta. Los pisos principales tienen una superficie de 275 metros cuadrados. El chalé es de piedra y presenta en su fachada una gran escalinata de acceso y, sobre esta, un balcón, así como un porche cubierto en dos de sus laterales.

Otro bien urbano que sale a subasta es un local comercial de 85 metros cuadrados localizado en Portonovo (Sanxenxo). Está entre A Mariña y Méndez Núñez, y el precio de salida en la primera puja es de 47.000 euros.