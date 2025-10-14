Los pisos altos del sur de Vilagarcía podrían tener hoy poca presión de agua

Más de una decena de trabajadores de Espina y Delfín, y de una empresa subcontratada se apostarán a primera hora de la mañana de este martes en la avenida de As Carolinas, para proceder a la conexión de las tuberías de abastecimiento de agua que han cambiado en las últimas semanas. Este trabajo obligará a cortar el suministro durante buena parte de la jornada de hoy en As Carolinas y la zona inmediatamente colindante.

Además, los residentes en los pisos altos del sur de Vilagarcía también podrían tener poca presión de agua en algunos momentos del día, así como los residentes en las partes altas de la parroquia de Cornazo. Esto se debe a que Vilagarcía se conectará hoy, mientras duren las obras en As Carolinas, a la infraestructura hidráulica de la Mancomunidade do Salnés. Este entronque está en O Rial, y el agua podría llegar con menor presión a determinados usuarios de Cornazo, la avenida de Cambados, Doutor Tourón, Vista Alegre o Rodrigo de Mendoza, entre otras calles. En el resto de Vilagarcía no se esperan grandes incidencias, por lo que la hostelería y demás negocios del centro podrán trabajar con normalidad en una jornada de bastante consumo, por coincidir con el mercado de los martes.

Eso sí, media docena de calles estarán sin agua desde las 8.30 horas y las 20.30 horas, aproximadamente. Se trata de viales próximos a la tubería de As Carolinas.

En concreto, son Xílgaro, Estorniño, Blanco Amor, Valladares, Asturias y Catoira. A mayores, tampoco tendrán agua en el tramo de As Carolinas que discurre por delante del hipermercado Alcampo. Por ello, Espina y Delfín colocó hace unos días carteles informativos en el barrio, para que vecinos y comerciantes hagan acopio de agua y sepan que durante la jornada de hoy tendrán que soportar la incomodidad de vivir sin agua corriente. En todo caso, la empresa concesionaria del abastecimiento de Vilagarcía desplazará a cuatro equipos a esta obra, con el objetivo de terminar lo antes posible. En ese caso, se podría restablecer el suministro antes de lo inicialmente previsto.

Pero esto dependerá, en último extremo, de los imprevistos que puedan surgir durante la jornada, puesto que hay que realizar hasta media docena de conexiones, tanto a la tubería general procedente de la depuradora de Trabanca Badiña como a las de servicio. Esta obra de cambio de tuberías en As Carolinas era muy necesaria, pues los colectores anteriores eran muy antiguos y rompían a menudo.