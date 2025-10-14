«Pedaladas contra el alzhéimer» se lanza en Vilagarcía

El grovense Juan Prieto Cacabelos, «Pichi», acudió a la sede de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (Afasal) en Vilagarcía, para presentar su nuevo reto solidario, a desplegar en Corea del Sur y del que ya informó FARO DE VIGO hace casi un mes.

Iba a hacerlo también en la de Grove, pero hay algunos enfermos por gripe y no era aconsejable.

El ciclista explicó a los usuarios de Afasal, la entidad beneficiaria de este nuevo recorrido solidario en bicicleta, que hará alrededor de 2.000 kilómetros durante treinta días por una ruta circular que incluye el carril bici «más grande del mundo».

La sede de Afasal en O Grove. | FdV

Se trata de la «Ruta de los Cuatro Ríos», llamada así por seguir el curso de los cauces fluviales Han, Nakdong, Geum y Yeongsan.

La comenzará el día 21 en la ciudad surcoreana de Incheon, que limita con Seúl, para dirigirse a Busan y visitar lugares como Chungju y Ciudad de Andong, en la provincia de Gyeongsang del Norte.

De este modo, el ciclista meco y Afasal pretenden concienciar a la sociedad sobre todo cuanto rodea al alzhéimer, que padecen más de 800.000 personas en España; 47 millones en todo el mundo.

Una enfermedad que sufren tanto quienes la padecen como sus familiares y se manifiesta con «trastornos del leguaje, agresividad, aislamiento, desorientación, problemas de memoria, incapacidad para razonar, delirios y miedo».

El ciclista anima a los arousanos a seguir su nueva proeza a través de sus redes sociales «y en FARO DE VIGO», al tiempo que anuncia la apertura de una cuenta bancaria en la que ingresar donativos.

La cuenta solidaria abierta. / FdV

Se trata de la ES78 2080 5067 1230 4004 4247, abierta en Abanca y en la que hay que hacer constar como concepto o referencia «Pedaladas contra el alzhéimer».

En su visita a la sede de Afasal, Pichi también pudo contar a los usuarios algunas de las anécdotas vividas a lo largo de los más de 27.000 kilómetros que hizo subido a su bici durante la última década.

No hay que olvidar que, entre otros retos, pedaleó 2.970 kilómetros desde Roma a Santiago, a beneficio de la asociación Anduriña, y completó 1.663 kilómetros entre Valencia y O Grove, vía Suances, para ayudar a los niños de una escuela venezolana, a través de Cáritas San Vicente.