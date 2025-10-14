Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Otra mujer herida en los paseos marítimos grovenses

Esta vez sucedió en el sendero de A Lanzada

Una de las zonas dañadas en el sendero de madera del istmo.

Una de las zonas dañadas en el sendero de madera del istmo. / FdV

Manuel Méndez

Manuel Méndez

O Grove

Los deteriorados paseos marítimos de O Grove se cobran otra víctima. Al menos una de las que se tiene constancia oficial, ya que las caídas son mucho más frecuentes de lo que se cree, y no se presentan denuncias.

Hace semanas ocurrió en Pedras Negras y hace unos días en el sendero del istmo de A Lanzada, donde una vecina de Pontevedra se cayó a causa de un agujero en el piso.

Así está el paseo de A Lanzada.

Así está el paseo de A Lanzada. / FdV

«Faltan dos tablas de madera y hay un hueco de casi medio metro desde hace quince días», explica un testigo.

Informó de ello a la Policía Local «y señalizaron la zona, pero aún no se reparó, y en ese estado pasó toda la Festa do Marisco».

Noticias relacionadas y más

Es la misma situación que se vive en otros paseos y miradores, «lo cual supone un enorme peligro y proyecta mala imagen del pueblo», lamentan los usuarios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents