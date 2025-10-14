La Mostra de Teatro Afeccionado se convierte en un éxito en O Piñeiriño

El barrio de O Piñeiriño puso fin a tres semanas de efervescencia cultural con la celebración de la primera Mostra de Teatro Afeccionado, organizado en el Centro Cultural de la asociación de vecinos Breogán bajo la iniciativa del grupo Abázcaros, dirigido por Fernando F. García., integrada en el Circuíto Galego de Teatro Amador y promovida porFegatea, Federación Galega de Teatro Afeccionado.

El ciclo, que concluyó este domingo con la obra «Sombras na Noite» del grupo Chumpá Teatro, registró una excelente acogida de público en todas sus funciones.

La muestra reunió a cuatro compañías representativas del panorama teatral aficionado gallego: Atrezzo Teatro (O Porriño), Fauna 113 Teatro (Vigo), Chumpá Teatro (Cuntis) y Abázcaro Teatro (Vilagarcía), que actuó además como anfitriona con la divertida comedia «Aquí as fabas, a caldeiradas!» el pasado 4 de octubre. Esa función, como antes «Silencio» del grupo Atrezzo, consiguió llenar el salón del centro cultural.

El fin de semana de clausura reunió a los vigueses Fauna 113 con «Os Veciños do Lado» el sábado, y a los cuntienses Chumpá Teatro el domingo, poniendo el broche final a una cita que, según los implicados, ha llegado para quedarse.

Además de su valor artístico, la Mostra de Teatro Afeccionado de O Piñeiriño ha sido un ejemplo de implicación vecinal y de proximidad cultural. El sistema de taquilla inversa, mediante el cual el público puede colaborar voluntariamente con los grupos antes o después de cada actuación, se convirtió en un gesto simbólico de apoyo al teatro amador y al trabajo de las compañías. «El barrio respondió con entusiasmo y demostró que en O Piñeiriño hay una gran afición por el teatro y la cultura», señalaron los organizadores confirmando su interés en su continuidad.