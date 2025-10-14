Los jóvenes aprenden más en Moraña, Portas y Valga

El alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, la concejala de Emprego, Carmen Gómez, y los regidores de Moraña y Portas, José Luis Gómez y Ricardo Martínez, respectivamente, asistieron junto al delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, a la clausura del programa de empleo de garantía juvenil Xóvenes Moraña-Portas-Valga I.

Una iniciativa mancomunada dirigida por María del Carmen Vidal que tendrá continuidad en el futuro y se extendió durante casi un año gracias a la financiación de la Xunta, que aportó alrededor de 440.000 euros para formar de manera teórica y práctica en las especialidades de forestales y albañilería a 16 alumnos, todos ellos menores de 30 años.

Los alumnos durante uno de sus trabajos. / FdV

Reguera destacó en su intervención el «buen trabajo realizado en los tres municipios», donde los participantes se ocuparon de la mejora de varias infraestructuras locales, e hizo hincapié en que esta iniciativa cuenta con una gran tasa de acceso al mercado laboral, siendo «habitual» que un buen número de alumnos «consigan una oportunidad de trabajo antes de finalizar su formación».

A modo de ejemplo, decir que uno de los alumnos de forestales de Valga ya está trabajando desde julio en una empresa de este Concello, uno de los que más apuestan por formar a jóvenes y/o desempleados.

En esta localidad en concreto, los participantes en el taller de empleo juvenil acometieron trabajos de reparación de una de las antiguas casas de profesores –en Baño–, acondicionaron el edificio de la Escola Taller y mejoraron áreas verdes y parques, «incluyendo limpiezas, rozas y podas», explican en el gobierno de Bello Maneiro.

El mismo que resalta que «el objetivo de esta iniciativa es mejorar la empleabilidad de los participantes, teniendo en cuenta que forestales y albañilería «son dos profesiones en las que hay una elevada demanda de personal cualificado».

Ni que decir tiene que «las posibilidades de inserción de los alumnos son mayores, ya que ahora disponen de un certificado de profesionalidad».

Abundando en todo ello, el delegado territorial de la Xunta animó a los jóvenes a contemplar el emprendimiento como una opción de futuro y a «acercarse a cualquiera de los quince polos de emprendimiento que la Xunta tiene por toda Galicia».

Terminó recordando que los tres municipios implicados en este taller juvenil también clausuraron recientemente uno de carácter dual en el que participaron veinte personas y que financió la Xunta con 420.000 euros.