Instalan un poste en O Grove que estrecha una calle en la que va a enterrarse el cableado

El BNG de O Grove está preocupado por partida doble. Por un lado se está colocando un nuevo poste para el tendido eléctrico que entorpece el paso en un calle ya demasiado estrecha. Y por otro, la obra de canalización subterránea del cableado en esa misma calle ya está en fase de licitación.

Así lo expone el portavoz nacionalista Anselmo Noya, que no sabe «qué es más lamentable: que el alcalde deje hacer a la empresa a sabiendas de que compromete la seguridad en la zona o que asuma que el poste es necesario a pesar de todo porque las obras de mejora se van a retrasar de manera considerable».

Y es que, insiste el nacionalista, la instalación de ese poste de electricidad en la calle Hortos «va a comprometer la seguridad en un tramo por el que difícilmente pasan ahora peatones y coches al mismo tiempo, y cuya reforma, ya licitada, debe incluir la canalización subterránea de los cables aéreos».

Se pronuncia de este modo, y pide explicaciones al alcalde, tras observar que el agujero para el poste de cemento ya está hecho –supuestamente para sustituir uno de madera próximo–, provocando el asombro de los vecinos, ya que saben que el proyecto de reforma de esta vía incluye la canalización de todos los cables».

El líder del BNG termina diciendo que desea «que este movimiento no sea un síntoma de que el alcalde sabe que la reforma de la calle de Hortos se va a demorar más de lo previsto y que por eso las eléctricas se curan en salud, a pesar del gasto, para dar estabilidad a sus instalaciones sin esperar al soterramiento que tendrían que hacer en breve».