La historia de Rosalía de Castro recala en Valga con la asociación Os Penoucos
La muestra «A Casa de Galicia. 50 anos da Casa de Rosalía», puede verse en la plaza Vicente Cousiño
Después de varios años de recorrido por Galicia, la exposición itinerante que repasa la historia de la Casa-Museo de Rosalía de Castro –abierta al público el 15 de julio de 1971–, así como la vida y obra de la insigne literata, recala mañana en el Concello de Valga, de la mano de la asociación cultural Os Penoucos.
Se trata de «A Casa de Galicia. 50 anos da Casa de Rosalía», que permanecerá expuesta al público hasta mediados de noviembre en la Praza Manuel Vicente Cousiño, de Ponte Valga.
Vuelve a contarse así «lo importante que resultó conseguir comprar, restaurar y musealizar la casa en pleno franquismo, lo cual fue posible gracias a la colaboración de miles de personas, entre ellas el valgués Xesús Ferro Couselo, que fue miembro de la primera junta de gobierno del Padroado Rosalía de Castro», propietario de la muestra.
Así lo detalla el presidente de Os Penoucos y organizador de la exposición en Valga, Miguel Lois, quien cita a los vecinos en el acto inaugural –a las 19.00 horas– y la posterior visita guiada, conducida por él y el escritor Manuel Lorenzo Baleirón.
Aprovechan los promotores de la muestra para incidir en que «la historia de la Casa de Rosalía es la historia de un logro colectivo», pues tras la muerte de la poetisa permaneció vacía hasta que en 1946 fue adquirida por Xosé Villar Granjel y Xosé Mosquera.
«Hasta 1951 no se realizó la primera restauración, con planos de Gómez Román, y fue en 1971 cuando, bajo dirección de Fernández-Albalat, se pudo inaugurar como Casa-Museo».
