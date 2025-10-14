Fuerteventura y Alicante, destinos del Imserso para Valga

Los vecinos de Valga que tramitaron su inscripción en la temporada 2025-2026 del programa de Turismo Social del Imserso tienen hasta mañana para elegir destino, pueden optar entre Fuerteventura, con salida el 11 de febrero y un coste de 478,75 euros, o Alicante, con salidas el 19 de ese mes o el 5 de abril, ambos por 309,22 euros.