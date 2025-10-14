Elena Otero presenta su «renuncia voluntaria» a su acta de edil en A Illa

Elena Otero ha presentado su «renuncia voluntaria» al cargo de concejala del Bloque Nacionalista Galego en el Concello de A Illa de Arousa, tal y como ha dejado constancia en un comunicado oficial dirigido al pleno de la Corporación y a la Junta Electoral Central.

En su despedida, la dimisionaria reconoce que su marcha es un tanto forzada: «Me metí con mucha ilusión en la política por el afán de querer ayudar y mejorar cosas en A Illa, pero está claro que no le gusto a todo el mundo y me abrieron la puerta para irme».

Del mismo modo, la ya exconcejala Elena Otero asevera que anunció «hace unas semanas» su intención de dejar su acta de concejala.

«Mi idea era la de terminar unas gestiones que ya estaban en marcha, pero parece que había prisa porque me fuera», lamenta la dimisionaria.

Por su parte, Manuel Suárez, como responsable del Bloque isleño, dejó claro que no va a valorar las palabras de Elena Otero y anuncia la incorporación de Lidia Barreiro como su relevo en el cargo de concejala.

Se refiere a ella diciendo que «es una profesora que lleva muchos años en el IES A Basella de Vilanova y se encargará de las áreas de Educación e Igualdade».

«Agradecemos a Elena los servicios prestados», concluyó el nacionalista.