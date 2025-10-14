El Centro Galego de Vela cierra el curso con más de un millar de regatistas y visitantes

Vilagarcía volvió a situarse este fin de semana en el mapa nacional de la vela con la celebración de la Copa de España de la clase ILCA 6, la categoría más competitiva de la vela ligera en el país. El evento, organizado por el Centro Galego de Vela con la colaboración de la Real Federación Española de Vela, reunió a 150 deportistas procedentes de toda España y a cerca de 300 acompañantes entre entrenadores, familiares y técnicos, lo que se tradujo en una importante inyección turística para la ciudad.

«Todo salió mejor imposible»”, resumió el director del centro, Bruno Gago, al hacer balance de una cita que tuvo además acento local con la victoria del vilagarciano Bruno Iglesias, regatista formado en las instalaciones del propio centro. «Fue una satisfacción enorme ver ganar a un deportista de casa en un campeonato de este nivel», apuntó.

Gago destacó que el equipo organizador del Centro Galego de Vela «está muy rodado en la gestión de grandes competiciones», lo que explica el reconocimiento generalizado que reciben al término de cada cita. «Nos llenan de enhorabuenas todos los equipos. Hacemos regatas pensadas para los regatistas, y se van siempre muy contentos. Nuestro objetivo es la tecnificación y la mejora del rendimiento deportivo», explicó.

El fin de semana fue constante la escena de barcos en aguas vilagarcianas. / Iñaki Abella

Más allá del aspecto deportivo, la competición tuvo un notable efecto económico y turístico en Vilagarcía. La presencia de equipos de toda España, con alrededor de 45 lanchas de entrenadores y numeroso personal de apoyo, llenó los hoteles desde mediados de semana. «El 80% de los equipos ya estaba aquí el martes, y el feedback que hemos recibido de muchos locales de hostelería ha sido buenísimo. Me consta que los hoteles más grandes y también los pequeños tuvieron una gran ocupación», señaló el responsable del centro.

Durante los tres días de competición se pudieron disputar casi todas las pruebas previstas, con buenas condiciones de nordeste por la mañana. «Se celebraron dos mangas menos, pero entra dentro de la normalidad. El nivel técnico fue altísimo, con regatistas que preparan el ciclo olímpico y jóvenes que apuntan a las categorías superiores», añadió Gago.

Con este evento, el Centro Galego de Vela cierra su temporada de competiciones, en la que ha recibido cerca de un millar de visitantes entre deportistas, técnicos y familiares a lo largo del año. «No tuvimos un mundial como el año pasado, pero sí eventos de muy buen nivel. Ahora ya estamos centrados en las concentraciones y en seguir creciendo. La Federación Española nos ha ratificado como centro de referencia para la vela doble, y eso demuestra que seguimos avanzando y atrayendo cada vez a más y mejores deportistas», subrayó Bruno Gago.

Vilagarcía despide así una temporada en la que el Centro Galego de Vela ha vuelto a lucir músculo organizativo, consolidándose no solo como motor deportivo, sino también como un activo estratégico del turismo náutico gallego.