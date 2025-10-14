La «caña do país» tiende puentes culturales entre Galicia y Cataluña

El pleno de la Corporación municipal de Valga tomará en la próxima sesión la decisión de hermanarse con la localidad tarraconense de Prat de Comte, con la que mantiene estrechos lazos socioculturales desde hace dos décadas.

Así lo anunció esta mañana el alcalde, José María Bello Maneiro, que viajó la semana pasada a tierras catalanas, junto a la edil Carmen Gómez y los técnicos municipales Santiago Chenlo y Francisco Jamardo, para asistir a la XXII edición de la Fiesta del Aguardiente (Festa de l’Aiguardent), devolviendo así la visita que representantes de Prat de Comte cursaron a la pasada Mostra da Caña do País valguesa.

Esa nueva visita institucional, que se repite con frecuencia y se gestó a principios de siglo, cuando «cañeiros» valgueses mostraron en la villa tarraconense su sistema de destilado, sirvió para que ambas localidades decidieran no solo consolidar, sino reforzar sus relaciones impulsando el citado hermanamiento en ambos pueblos.

Tanto el alcalde de Valga como el de Prat de Comte, Miquel Trilla, firmaron ya el acuerdo que encarrila ese vínculo, «que nace de la pasión compartida por una tradición arraigada en la historia y la identidad de los dos pueblo, como es la elaboración del aguardiente».

La visita de Prat de Comte a la Mostra da Caña de Valga. / FdV

Así se hace constar en el convenio suscrito, que servirá para «seguir fomentando la amistad, la cooperación y los intercambios culturales, sociales y económicos entre Valga y Prat de Comte».

Pero también para «promover y preservar las tradiciones relacionadas con la destilación y la cultura del aguardiente e impulsar iniciativas que refuercen los valores de convivencia y respeto entre las dos localidades».