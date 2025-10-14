Los arousanos están citados en una nueva edición de limpieza de playas

Tras haber desplegado la limpieza simultánea de ríos, la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) convoca otra actividad similar, pero centrada en los arenales.

Es la XIV Limpeza Simultánea de Praias, a desplegar el próximo finde en 22 municipios gallegos, entre los que se encuentran O Grove, A Illa, Vilanova y Cambados, bajo el lema «Únete á marea!».

Institutos

Participan alrededor de cuarenta entidades, entre administraciones locales como la cambadesa y la grovense, grupos ecologistas, entidades medioambientales como Limparousa –que intervendrá en Niño do Corvo (A Illa)– y centros de enseñanza como el IES As Bizocas (San Vicente do Grove), que como siempre se centrará en la playa de Area da Cruz.

También el IES A Basella, de Vilanova de Arousa, cuyos alumnos intervendrán en la playa de O Terrón y As Sinas, mientras que el Concello de Cambados, junto con la Fundación Condado de Taboada, harán lo propio en la playa de As Saíñas.

Y no serán estas las únicas intervenciones en la ría, puesto que también habrá limpiezas en su orilla norte (Barbanza), gracias a un grupo de vecinos de Ribeira que actuarán en la playa de O Castro, y, ya en A Pobra do Caramiñal, el Concello y los centros educativos Maestu Sierra y Salustiano Rey Eiras, citados en la emblemática playa de Cabío.

Como puede apreciarse, algunos de los participantes ya son viejos conocidos de Adega y la lucha contra la basura marina y las especies invasoras, pero también resaltan los organizadores la llegada de nuevos grupos de ciudadanos y entidades que quieren formar parte de esta «gran convocatoria del voluntariado gallego».

El listado de participantes. / FdV

Unos y otros, como clubes de surf, piragüismo y vela, cofradías, agrupaciones de marisqueo y otros muchos colectivos fueron «llamados a participar y a denunciar la problemática ambiental que constituye la basura marina».

Es por ello que se promueven estas limpiezas solidarias y simultáneas, que «son ecológicas, en las que no se emplean medios mecánicos y que tratan de eliminar buena parte de los residuos que están en el litoral, tratando también de llamar la atención de la sociedad sobre su contaminación», argumentan en Adega.

«Usar y tirar»

Entidad ecologista que aprovecha para hacer un llamamiento a los consumidores para que entiendan que parte del problema radica «en el modelo de consumo y producción basado en lo de usar y tirar», como también en la «deficiente gestión de los residuos que generamos» y en la «falta de concienciación de algunos sectores de la población».

El resultado son «10 millones de toneladas de basura que cada año acaban tiradas en nuestros océanos, procedentes, en parte, de la industria del mar, pero también de nuestros hogares».