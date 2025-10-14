Acento arousano en el éxito de «Animal»
La serie del momento es gallega. Se titula «Animal» y es una comedia encabezada por Luis Zahera que no solo está triunfando en España sino también en Argentina, Portugal o Serbia. Dos actores de Vilagarcía han formado parte de este proyecto que emite Netflix: Aarón Porras y Fran Paz.
La serie «Animal» se ha convertido en un fenómeno de masas. Desde su estreno en Netflix, el 3 de octubre, se ha convertido en la más vista de la plataforma en España o Argentina, y también se sitúa en el «top ten» de más seguidas en países tan dispares como Portugal, Serbia o Polonia. Un éxito arrollador que también tiene acento arousano.
Aarón Porras (Vilagarcía, 1992) y Fran Pérez (Vilagarcía, 1987) son dos de los actores que forman parte del elenco encabezado por Luis Zahera. Ambos intérpretes reconocen que el abrumador éxito de «Animal» les ha sorprendido. «Yo estoy supersorprendido -afirma Porras-. Creo que nadie contaba con esto mientras rodábamos. Sabíamos que iba a ser un trabajo de buena calidad y pensábamos que posiblemente en Galicia funcionase bien, pero ni siquiera estábamos seguros de que se viese mucho en el resto de España». Y, sin embargo, así ha sucedido finalmente, convirtiéndose en una de las series de habla no inglesa más exitosas del catálogo de la N roja.
Para Fran Paz, el éxito de «Animal» se explica en parte por el gran «tirón» de Luis Zahera, y en segundo lugar porque, «la gente tiene sed de comedia, y hacía mucho tiempo que no salían comedias de este tipo, para ver en familia». Aarón Porras cree que este es, en efecto, uno de los secretos del éxito. «Todos necesitamos reír, echar unas risas durante un rato para aligerar un poco el peso de la mochila llena de problemas que todos cargamos». En su opinión, la serie tiene además la virtud de que, «tanto puede gustar al niño de ocho años como al abuelo de casa, y a pesar de que la trama esté localizada en Galicia, los asuntos que aborda son universales».
Aarón Porras interpreta a Héctor Porras, un abogado que aparece en el tramo final de la serie, y que de algún modo encarna, «una visión no triunfalista del mundo urbano». Fran Paz, por su parte, sale en el segundo capítulo, y es uno de los clientes de la clínica veterinaria en la que transcurre buena parte de la trama. Se da la circunstancia de que la nave donde se recreó la ficticia Kawanda está a cinco minutos en coche de donde vive ahora el vilagarciano, por lo que fue para él, «un rodaje muy cómodo», evoca con humor.
Ambos están viviendo un momento dulce gracias a «Animal». Fran Paz explica que, «me están escribiendo amigos de los que no sabía nada desde hace diez años», y que incluso le han escrito desde Suecia, país en el que pasó una temporada de Erasmus, y en la que también está triunfando la comedia.
Para Aarón Porras, además, la serie le ha permitido compartir escena por primera vez con Zahera. «Este es el tercer proyecto en el que coincido con él, pero nunca hasta ahora habíamos compartido escena. Es un tipo majísimo, un compañero de diez, un gran profesional que siempre está ahí para echarte una mano».
Por ello, Porras no duda ni un segundo en recomendar «Animal» a todo el público arousano. «Se van a sentir muy identificados con el ambiente que se retrata, y van a disfrutar de un buen momento de risas en familia».
Herederos de Carlos Blanco o Josito Porto
Vilagarcía ha sido la cuna de algunos de los más importantes actores gallegos de teatro y audiovisual de las últimas décadas, como pueden ser el caso de Josito Porto, Carlos Blanco, Manuel Millán o Tacho González. Y de este municipio han salido también Aarón Porras y Fran Pérez.El primero de ellos estudió interpretación en la escuela de arte dramático (ESAD), y empezó a trabajar con Marta Pazos en la compañía de teatro Voadora. Tras mudarse a Madrid, le salieron papeles en «Al final del camino» (Televisión Española), «Serramoura» o «Amar es para siempre», de Dani de la Orden.En estos momentos, Aarón Porras está de estreno por partida doble, puesto que no solo ha empezado a emitirse hace poco «Animal», sino también la segunda temporada de «Poquita fe», una serie de Movistar Plus.Fran Paz también lleva tiempo vinculado a la interpretación. Ya hizo teatro en el instituto, y al llegar a la universidad, logró entrar en el Aula de Teatro de la USC. Incluso montó dos compañías con sus compañeros, Teatro de Falúa y Pinchacarneiro, para posteriormente dar el salto al audiovisual. Tuvo apariciones en «Justo antes de Cristo» y «Rapa», ambas de Movistar, y en «El desorden que dejas», de Netflix.
