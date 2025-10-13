Los vecinos de Meloxo, afectados por el enésimo corte en el abastecimiento

Los vecinos de Meloxo, en el Concello de O Grove, asisten con impotencia e indignación desde hace años a sucesivas averías en la red de abastecimiento que se traducen en interrupciones en el suministro.

Ha vuelto a suceder en los últimos días, tal y como denuncia el BNG meco, que condena lo sucedido y exige responsabilidades al alcalde José Cacabelos.

Es el nacionalista Anselmo Noya quien se pronuncia, y lo hace para criticar que «el Concello volvió a dejar sin agua al vecindario durante casi doce horas durante la madrugada y la mañana de ayer», en plena Festa do Marisco.

Aduce el edil de la oposición que, «supuestamente, se cortó el suministro para reparar una avería, pero en lugar de minimizar los problemas lo que hizo el Concello fue generar más complicaciones, pues no advirtió a los vecinos y les impidió que pudieran organizarse y planificar el domingo a sabiendas de que no tendrían agua».

Una falta de información que, a juicio del BNG, «obedece a la falta de contacto del gobierno con la ciudadanía, de ahí que cometa errores que afectan a la calidad de vida de la gente».

La zona de la obra. / FdV

Lo que quiere decir es que «lo lógico en estos casos sería informar de los cortes de agua y dar cuenta del tiempo previsto en la reparación y de las razones de los cortes», como hizo el de Vilagarcía hace días con uno previsto para hoy mismo, de 8.30 a 20.30 horas.

El ejecutivo meco no lo hizo así, lo cual lleva al BNG a remarcar que «hay una total falta de previsión y de empatía».

Aprovecha Noya para denunciar que Cacabelos «lleva demorando la reforma integral de la subida de Meloxo desde 2023, primero por falta de gestión y ahora por afán electoralista, ya que prefiere levantar la calle en 2026 para tratar de transmitir antes de las elecciones de 2027 la sensación de que el Concello trabaja y soluciona problemas». Pero «la gente de O Grove no merece esto», proclama el líder del Bloque.