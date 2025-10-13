Todo a punto para el II Congreso de Micología de O Grove

El comité organizador confirma que está cerrado el programa del II Congreso Internacional de Micología, a desplegar del 27 de noviembre al 1 de diciembre «con el objetivo de dar a conocer la diversidad e importancia de O Grove en el ámbito de la micología».

Pero no solo eso, sino que se trata también de «favorecer la llegada de amantes de la micología y la gastronomía en temporada baja», contribuyendo así a la desestacionalización de la oferta turística.

Serán cuatro días de actividades para todos los públicos tanto «divulgativas como científicas, prácticas, gastronómicas y de ocio», relata la organización.

Miguel Ángel Delgado

El navarro Miguel Ángel Delgado, grovense de adopción, experimentado micólogo, descubridor de varias especies nuevas para la ciencia, autor del «Atlas Micológico de la Península de O Grove» y verdadero artífice de este congreso, será uno de los oradores participantes.

Intervendrá junto a ponentes tan destacados como Pierre Arthur Moreau, Marisa Castro Cerceda, Yves Cestac y Joseba Castillo.

El cartel del congreso. / FdV

Con el hotel Bosque Mar, en Reboredo, como sede, este congreso incorporará la presentación del quinto volumen del «Atlas Micológico de la Península de O Grove».

Nuevas especies

También se mostrarán especies nuevas para la ciencia descubiertas por el propio Delgado y otros investigadores.

Es el caso de la «Neosathmopsis Ogrovei», la «Dendrostoma Atlanticum», «Roussoella arundinacea», «Apiospora Stipae» y el hongo «Coleophoma Eucaliptigena».

Eso será el primer día de congreso, porque el segundo está previsto una salida a los montes y fincas de O Grove para identificar y recolectar setas, junto a un proceso de estudio y clasificación de las obtenidas, además de una visita a la bodega Condes de Albarei y una conferencia.

En días posteriores se repetirán ese tipo de actividades, junto con una ruta en catamarán por la ría y otras propuestas de formación, divulgación y ocio.

Esgrimen los organizadores que «O Grove también es un paraíso micológico, y empezamos a descubrirlo gracias a Miguel Ángel Delgado, que con apoyo del Concello promueve este congreso para dar difusión a esa riqueza».