Preocupación en los negocios por el corte de agua previsto mañana

Los hosteleros de Vilagarcía muestran su preocupación ante el corte de agua programado para mañana en la ciudad.

Inquietud que comparten en peluquerías, diferentes vendedores del mercado municipal de abastos y vecinos, ante el temor a que el desabastecimiento previsto genere complicaciones excesivas.

Algunos de los empresarios ya telefonearon, o lo harán a lo largo del día de hoy, a la empresa concesionaria, Espina & Delfín, tratando de concretar las zonas de la ciudad que pueden quedar sin suministro.

Hay que recordar que se anuncia el corte entre las 8.30 y las 20.30 horas de mañana, por lo que algunos comerciantes sugieren que «sería mejor hacerlo por la noche, ya que los perjuicios serían menores».

En cualquier caso, el Concello dio a conocer el sábado que buena parte de la ciudad «mantendrá el suministro en todo momento», sin descartar un descenso de la presión «en las zonas más altas, como puede ser Cornazo».

Estas restricciones en el abastecimiento obedecen a las obra de renovación de la vieja y problemática red de fibrocemento –se sustituye por PVC– en la avenida de As Carolinas –a la altura del hipermercado Alcampo– y en las calles Xílgaro, Estorniño, Blanco Amor, Valladares, Asturias y Catoira.