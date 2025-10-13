Un «paraíso alado» ahí al lado

El Día Mundial de las Aves se celebra cada primer fin de semana de octubre a instancias de BirdLife International, coordinado en España por SEO/BirdLife.

Asimismo, tanto el segundo sábado de octubre como el segundo de mayo se conmemora el Día Mundial de las Aves Migratorias, en este caso para resaltar tanto el movimiento migratorio otoñal como el primaveral o prenupcial, respectivamente.

Pues bien, en estas efemérides juega un papel crucial el Complejo Intermareal Umia-O Grove, Laguna Bodeira y Punta Carreirón, en el que se integra una de las Reservas Ornitológicas de SEO en España.

Un espacio especialmente indicado para los amantes de la ornitología ahora que las aves invernantes se hospedan en el o lo utilizan para hacer escala y reponer fuerzas en su desplazamiento hacia el sur de la Península Ibérica o África.

El potencial medioambiental de este espacio está fuera de toda duda, tal y como resalta el Concello de O Grove a través de su Proyecto de Inversión Ornitológica (PIO).

El mismo que, de la mano de SEO Pontevedra, organizó una jornada de observación hace días en la que fueron identificadas 61 especies de aves y dos nutrias.

Participantes en una de las salidas ornitológicas de SEO Pontevedra. / PIO / SEO BirdLife

Puede destacarse el alistamiento de ejemplares de pato cuchara, ánade friso, azulón y rabudo, como también de cerceta común, zampullín, espátula, garcilla bueyera, garza real, garceta común y cormorán grande.

Tanto o más llamativa resulta la localización de un águila pescadora en plena cacería, sumándose al listado el gavilán común, el azor, busardo ratonero y el rascón europeo.

La gallineta común fue otra especie avistada, como la focha común, el ostrero euroasiático, chorlito gris, chorlitejo grande, zarapito trinador y real, aguja colipinta y colinegra, correlimos, andarríos chico, archibebe, gaviotas y charranes. Para completar la relación con la tórtola, mochuelo, halcón peregrino, urraca, corneja negra y una larga lista de paseriformes.