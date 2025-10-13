Nueva reforma en el parque infantil de A Xunqueira

El parque infantil de A Xunqueira, uno de los más importantes y concurridos del Concello de Vilagarcía, afronta su transformación definitiva.

Después de que la Xunta de Galicia renovara por completo la mitad de esta zona de ocio, que se había levantado para abrir las zanjas necesarias para la reposición del saneamiento municipal y la instalación del tanque de tormentas de Fexdega, ahora es la propia administración local la que completa la puesta a punto de las instalaciones infantiles.

Dos de los operarios en el céntrico parque infantil, esta mañana. / M. Méndez

Ya se había dicho en su momento que con la mejora impulsada por la Xunta, el parque se había quedado a medias, de ahí la importancia de los trabajos iniciados esta misma mañana por la empresa Garocaprim en la otra mitad de este concurrido espacio.

Los operarios ya vallaron la zona de actuación y empezaron a levantar el viejo caucho, por lo que ahora toca instalar una nueva base en el área de juegos, reparar los elementos deteriorados y colocar alguno nuevo.

Ni que decir tiene que estas labores obligan a mantener cerrada esa mitad del parque hasta su conclusión, que producirá a finales del mes que viene o, como muy tarde, en diciembre.