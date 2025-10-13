Muebles nuevos para Clara Campoamor

El estreno de la rebautizada calle de Conde Vallellano, sometida desde hace meses a obras de humanización y embellecimiento que obedecen al «modelo de ciudad» que promueve el gobierno de Alberto Varela, está ahora mucho más cerca.

La ya oficialmente conocida como calle de Clara Campoamor recibió esta mañana el deseado «desembarco» de un mobiliario que se estaba esperando con impaciencia, ya que se antoja la fase definitiva antes del estreno.

Los operarios de la empresa Marconsa no solo descargaron bancos, maceteros y papeleras, sino que procedieron a la inmediata colocación de los primeros elementos.

La llegada del material. / M. Méndez

Desde Ravella también se dieron prisa, en su caso para anunciar de inmediato que la calle ya está siendo «amueblada».

«Con la llegada de los primeros suministros previstos de mobiliario urbano, la reforma integral de la calle Clara Campoamor entra en su etapa final», proclamaba el ejecutivo local, donde confían en que el viernes llegue el arbolado.

Más concretamente catorce jacarandas, un árbol resistente a las condiciones urbanas (contaminación) y a la caliza que «se convertirá en el elemento distintivo de esta calle, especialmente cuando en primavera broten os sus característicos ramos de flores de color azul violáceo», puntualizan en Ravella.

La instalación de los primeros elementos. / M. Méndez

Donde pronostican que el día 27 llegará el segundo lote de mobiliario, «y será entonces cuando la calle adopte su aspecto definitivo, pues se pondrán en funcionamiento las luminarias diseñadas por la empresa pontevedresa Setga, referente nacional e internacional en la iluminación de espacios públicos».

A la espera de que llegue ese momento, el gobierno de Vilagarcía explica que el mobiliario que llegó esta mañana –combina madera y hormigón reciclado– fue adquirido a la empresa portuguesa Amop, «con presencia en distintos países del mundo y especializada en el diseño y producción de piezas para espacios públicos con soluciones integradas para arquitectura e paisajismo».

La calle Clara Campoamor. / M. Méndez

Por todo esto, el equipo de Alberto Varela intuye que los plazos fijados por empresa constructora Marconsa y las firmas proveedoras de elementos como el mobiliario «van a cumplirse», por lo que Rúa Clara Campoamor se abrirá al público en la primera semana de noviembre.

Se hará después de una inversión que, una vez incluidos los sobrecostes respecto al presupuesto inicial, asciende a unos 660.000 euros.

Y de este modo «daremos un paso más en el constante proceso de humanización de calles y plazas emprendido en pro de un modelo de ciudad que tenga a las personas en el centro de cualquiera actuación», sentencia el gobierno socialista de Alberto Varela.