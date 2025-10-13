Mostra dos Viños do Mar, la feria de Castrelo que vino para quedarse
Visto lo visto con esta tercera edición, parece evidente que la Mostra dos Viños do Mar tiene futuro. Ya se veía venir tras su primera edición y se pronosticó con la segunda, por lo que ahora, a tenor del éxito cosechado este año, no hay razón alguna para pensar lo contrario.
La fórmula elegida mantiene la esencia de las tradicionales ferias del vino, aderezándolas con elementos característicos tan destacados como la «andaina» enoturística celebrada ayer o la exitosa ruta en catamarán por la ría de Arousa desplegada en la tarde-noche del sábado con el nombre de «Viños Singulares polo Mar». La asociación cultural Aires Novos de Castrelo, por tanto, parece haber dado con la tecla para seguir abriéndose camino no solo en el mundo de las ferias vitivinícolas, sino también en el terreno de juego del enoturismo, cada vez más importante en O Salnés.
