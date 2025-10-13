Ladrones de plantas a plena luz del día en Arzobispo Lago

A la calle peatonal de Arzobispo Lago de Vilagarcía ya no solo la castigan los conductores que la invaden sin permiso ni los perros e incluso niños que pisotean sus jardines y orinan en ellos.

También la atacan los ladrones de plantas, que ya se han llevado unas cuantas. A veces actuando incluso a plena luz del día, como se comprobó ayer.

Esta vez fue una turista de Castilla y León que se hospedó en un conocido hotel de la citada calle. Mientras sus acompañantes metían el equipaje en el coche situado a las puertas del establecimiento, con el maletero abierto, lo que ella metía eran las plantas que arrancaba –alguna de raíz– en los jardines de la céntrica calle.

La mujer llevándose plantas. / M. Méndez

Lo hacía sin importarle la presencia de peatones y poco a poco, arrancando uno o dos esquejes en cada incursión que realizaba en la zona verde.

No se limitó a uno o dos ataques, sino que se empleó a fondo durante varios minutos, hasta que alguien le llamó la atención y le pidió que cesara en su actitud.

Fue entonces cuando se subió al coche en el que esperaban ya sus acompañantes con las maletas cargadas para regresar a casa.