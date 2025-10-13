Una fiesta de la vendimia con mucha historia en Barrantes

La capilla de Barrantes y el pabellón polideportivo de esta parroquia ribadumiense vivieron ayer una muy especial Fiesta de la Vendimia.

Y es que, por un lado, alcanzaba su edición número veinte, y por otro, esta consolidada celebración fue uno más de los actos programados para seguir conmemorando el cuarenta aniversario de la entidad organizadora.

No es otra que la asociación de vecinos San Andrés de Barrantes, que preside Juan Blanco y preparó para tan especial ocasión un suculento almuerzo de confraternidad del que dieron cuenta 270 comensales.

La Festa da Vendima, que alcanzó su edición número 20. / Parga

Una cantidad que obligó a trasladar esa comida al citado pabellón, ya que el centro social de Barrantes se quedaba pequeño para tanta gente y tantos platos, puesto que en el menú no faltaron la empanada ni el pulpo y la carne «ó caldeiro», además de vinos, postres, cafés y licores.

«Estamos encantados con esta buena acogida», explicaba el propio Juan Blanco a eso de las once de la mañana, cuando acompañaba a los grupos de gaitas cambadeses Volandeira y Con de Xido en su pasacalles por la parroquia.

Fue antes de la misa solemne en honor de San Miguel –el santo de las uvas y la vendimia–, cantada por el coro también cambadés San Sadurniño y seguida de una siempre llamativa procesión.

Participantes en el almuerzo. / Parga

Estos actos religiosos daban paso a una sesión vermú amenizada por los grupos de gaitas antes citados en la que se incluía la degustación de «bollos preñados», regados con el popular vino tinto y a modo de aperitivo del esperado almuerzo de confraternidad.

Una comida, por cierto, en la que participaron tanto miembros de la asociación San Andrés de Barrantes como vecinos ajenos a la entidad, quienes pagaron 35 y 40 euros por cubierto, respectivamente.

No faltó a la cita David Castro, el alcalde del Concello de Ribadumia, que colaboró con la asociación vecinal para llevar a cabo esta XX Festa da Vendima.