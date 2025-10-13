Cine, teatro y música gratis, copan la oferta otoñal de Catoira

El alcalde de Catoira, Xoán Castaño, y su edil de Cultura, Raúl Gómez, sostienen que la de su municipio es la mejor oferta cultural del otoño en toda la comarca.

Se basa para ello en una oferta «histórica», para todos los públicos y gratuita de cine, música y teatro que también se hará notar en el rural e incluye «una actuación sorpresa de Os Bolechas».

Es «Outono Cultura Catoira», que además incorpora un ciclo de cine en gallego y comenzaba el sábado con la proyección de «As Neves», para continuar ayer con «Re-galeguízate» y las obras de teatro «Brincadeiras da lingua» y «Made in Galiza».

Para el día 8 del mes que viene se anuncia la proyección de «Máis cuñados», a la que seguirán, el 13 de diciembre, «Filmei paxaros voando» y el día 21, «A galiña Turuleca». No faltarán proyecciones del Cine Clube Catoira.

Otras citas destacadas son la obra teatral «Pum! Pum! Quen hai?», el día 19, «Cousas de Castelao», el 2 de noviembre; «Ramona Pequena», el 16 de noviembre y «Rapadas», el 23.

Los títeres tendrán su espacio con «O carteiro de Ximaraos», al igual que el ciclo Culturgal, mientras que el próximo día 31 se celebrará la ya tradicional Procesión das Caveiras.