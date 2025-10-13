Cambados arropa al Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago

Música, gastronomía, talleres, mercadillo y artesanía fueron alguno de los alicientes del Solidarity Fest, un evento solidario desplegado en Cambados por la Fundación Condado de Taboada mediante el que recaudar fondos para seguir apoyando la investigación con la que hacer frente al cáncer.

El Instituto de Investigación Sanitaria, constituido en 2008 y acreditado desde 2010 como centro de investigación del Sistema Nacional de Salud, es el destinatario de los beneficios alcanzados con esta iniciativa.

Se trata de un centro que aprovecha las sinergias del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago y de la universidad compostelana para «impulsar, promover y fomentar la investigación de excelencia, el conocimiento científico y tecnológico y su posterior traslación al sector productivo con el objetivo de mejorar la salud de la población».