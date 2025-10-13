El 83% de los ingresos de la Festa do Marisco corresponden a comida

La Festa do Marisco de O Grove apagó sus fogones pasadas las cinco de la tarde de ayer tras expedir 177.146 tickets por importe de 1.136.390 euros. Unos datos difundidos por FARO DE VIGO en esa misma tarde que ponen de manifiesto el enorme potencial de este evento y su capacidad desestacionalizadora.

Pero a pesar del incontestable éxito, obteniendo la mejor facturación de 62 años de historia, aún hay quien trata de restarle mérito diciendo que entre esos 177.000 tickets se contabilizan botellas de vino, cerveza y refrescos, además de las de agua y los cubiertos.

La preparación de los fideos. | Noé Parga

Es cierto, pero también lo es que si se suman solo las raciones de alimentos el resultado sigue siendo igual de contundente, pues sumaron casi 111.000 tickets, lo que representa el 62% del total, y generaron más de 943.000 euros, el 83% de todo lo facturado.

Así que nadie puede llamarse a engaño cuando se alude a la Festa do Marisco como el evento gastronómico más importante de España, pues no parece que haya muchos en el país capaces de generar casi un millón de euros en apenas diez días de venta de comida.

Quizás sea el momento de repasar lo sucedido diciendo que 10.608 raciones de pan generaron 23.337 euros, y que se convirtieron en el acompañamiento perfecto de productos como el pulpo, servido «á feira» en 8.513 raciones grande y 2.087 pequeñas.

La Festa do Marisco de O Grove, esta mañana. / Noé Parga

Una vez superada la polémica de las semanas previas, el cefalópodo fue suministrado por la afamada empresa local Rodrimar, que con esas 10.600 raciones pudo ingresar cerca de 189.000 euros que convierten al pulpo en el producto que más aporta a las arcas municipales, que se quedan el 30%, es decir, unos 57.000 euros.

Ese pan del que se hablaba antes también sirvió a muchos para mojar en la salsa de alguna de las 4.380 raciones de almejas a la marinera vendidas, con una facturación de 65.700 euros.

Algo más, 67.000, es lo que se ingresó por la venta de 8.059 tickets de arroz de marisco, que vienen a ser casi los mismos que se despacharon de navajas a la plancha, con 75.000 euros.

La Festa do Marisco ya tiene nuevas Centolas de Ouro /

Algunas más, 8.716, fueron las raciones de volandeira a la plancha colocadas en la Festa do Marisco, por valor de 78.444 euros, mientras que de su «prima» la vieira salieron al horno 5.302 unidades, con un valor total de casi 33.000 euros.

Mejillones Amegrove

Mención especial merecen los mejillones de la cooperativa Amegrove, dado que si se suman los servidos al vapor con los de vinagreta y los tipo «tigre» se alcanzan casi 11.000 raciones y más de 62.000 euros.

Lo mismo pasa con la empanada, puesto que también las había variadas. Si se suman los seis tipos se rozan las 10.000 raciones y los 63.000 euros, siendo la de volandeira las más demandada.

Continuando con la comida hay que aludir al berberecho, que al final tuvo que comercializar el propio Concello de O Grove a causa de la inesperada y tardía renuncia del concesionario.

La presencia en la fiesta de este cada vez más escaso bivalvo se saldó con 3.704 raciones, lo cual se traduce en casi 67.000 euros.

Así se vive la LXII Festa do Marisco de O Grove. / M. Méndez

Camarón y croquetas

Hablando de escasez hay que citar al camarón, ya que estuvo desaparecido en la lonja, de ahí su incomparecencia durante casi toda la celebración, limitándose a 1.427 platos (27.113 euros).

Entre los productos con mejor comportamiento procede hacer hincapié en las croquetas de marisco , con 7.136 raciones y 46.384 euros. Y cabe incluir en el mismo lote al choco o xiba, que sigue dando sus primeros pasos en la fiesta –solo estuvo en un par de ediciones– y que esta vez llegó a 3.161 raciones (78.000 euros).

Más antecedentes hay de los percebes de O Grove, que llegaron a 1.487 raciones (31.227 euros); de la nécora, este año con 2.130 raciones (21.300 euros); y de la ostra, con 3.089 platos de la plana gallega (29.345 euros) y 925 de la rizada en salsa (apenas 8.000 euros).

Más de 200 referencias

Puesto a citar alimentos, de entre las más de 200 referencias de productos expedidos, no hay que perder de vista a los fideos marineros, pues se sirvieron 3.200 raciones por 25.600 euros.

Una mesa repleta de raciones. | Noé Parga

Y tampoco hay que olvidarse de los postres, sobre todo de 2.463 raciones de filloas, casi 1.700 de tarta de queso y 1.522 tostadas.

En definitiva, que en la Festa do Marisco puede que se vendan 26.252 vasos reutilizables, 4.536 botellas de albariño (54.432 euros), casi 2.000 de godello o 12.000 cervezas. Lo que de verdad importa son las 110.822 raciones de alimento suministradas.