«Viños do Mar» enarbola el efecto desestacionalizador del enoturismo

Cuando hace tres años la asociación cultural Aires Novos puso en marcha la Mostra dos Viños do Mar, quizás pocos podía imaginar que en tan poco tiempo iba a convertirse en una de esas citas llamadas a explotar con tan buenos resultado los efectos desestacionalizadores de una tendencia al alza tan importante en la comarca como el enoturismo.

Pero aún compitiendo con un monstruo de la desestacionalización turística, como es la Festa do Marisco de O Grove, esta feria de la parroquia cambadesa de Castrelo sigue abriéndose camino, sacando el máximo partido a algunas de las potencialidades de la comarca, como son los vinos, la naturaleza y la ría de Arousa.

Todo ello condensado en un programa de actividades que incorpora desde catas y degustaciones hasta una «andaina» enoturística –desde las diez de la mañana de hoy–, maridajes enogastronómicos y la promoción de vinos singulares a bordo de una catamarán.

La ruta de «Viños singulares polo mar» a bordo del catamarán «Gran Cormorán Jet», esta tarde-noche. / FdV

Más concretamente, el «Gran Cormorán Jet» –de la naviera Cruceros do Ulla Turimares–, en el que ayer se embarcaron un centenar de personas que pudieron saborear marcas como «Aquelarre», «Laureatus Lías», «Maio 5», «Iwine», «Carballo Galego», «III Año» y «O Esteiro Tinto».

Son algunos de los sesenta vinos amparados por la Denominación de Origen Rías Baixas expuestos en esta cita, que concluye esta tarde con el homenaje a Luis Costa Barreiro y Beatriz Dozo Gondar, y que arrancaba el viernes con la «bendición» del presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López.

El mismo que además de alabar esta fiesta mostró su apoyo a las cooperativas agrarias y también quiso destacar el potencial desestacionalizador del enoturismo y la trascendencia de eventos como esta Mostra dos Viños do Mar.

Asistentes a la feria del vino de Castrelo. / Noe Parga

Una propuesta «para seguir consolidando el enoturismo como uno de los grandes atractivos del destino turístico descentralizado, desestacionalizado y sostenible que son las Rías Baixas».

Un destino, dicho sea de paso, «que no deja de crecer y atrae cada año a más visitantes de todo el mundo gracias, precisamente, a ofertas como la enoturística».

De ahí que el titular del ente provincial la considere una herramienta «fundamental» para favorecer la actividad económica y el empleo en Cambados, la comarca y toda la provincia.