Las policías de Arousa tienen la mitad de plazas de mandos vacantes

Las policías locales de Arousa tienen la mitad de plazas de mandos (oficiales o inspectores) sin cubrir. Así se desprende de la Memoria de Coordinación das Policías Locais de Galicia, que acaba de publicar la Consellería de Presidencia.

Según dicho informe, entre los siete municipios de O Salnés y Ullán con cuerpos de Policía Local (a los que habría que añadir Valga y Pontecesures) suman 23 plazas de oficiales, pero a 31 de diciembre del año pasado solo estaban cubiertas 11 de ellas. Esta situación afecta a la operatividad de los cuerpos policiales, al tener que ocuparse de las labores propias de la jefatura otros funcionarios de menor rango administrativo.

La carencia de mandos es común en casi todos los municipios, aunque se nota especialmente en localidades como Vilagarcía, O Grove o Cambados. En el primer caso, la Policía Local podría disponer en la actualidad de una plaza de inspector principal, otra de inspector, y cuatro de oficiales; pero la realidad es que las dos primeras están sin cubrir.

La RPT de Vilagarcía prevé la creación de seis plazas más: dos de oficial, y cuatro de policía

«En Vilagarcía tenemos un problema por la falta de mandos», señala un miembro del sindicato UGT. «El número actual de mandos no es suficiente para una jefatura como la nuestra», añade. Según él, esta situación provoca en la actualidad que, «hay oficiales que están asumiendo funciones que no les corresponden», y que en ocasiones, «no dan abasto para gestionar todo lo que tienen que hacer». No obstante, esta situación podría mejorar a medio plazo, puesto que el Ayuntamiento prevé ocupar la plaza de inspector en su próxima oferta de empleo público. Asimismo, la Relación de Postos de Traballo (RPT) contempla la futura creación de dos nuevas plazas de oficial.

De este modo, el cuadro de mandos de Vilagarcía quedaría compuesto por un inspector principal, cuando se cubra la plaza; un inspector; y hasta seis oficiales, uno por cada turno de trabajo. La plaza de inspector principal lleva vacante desde la jubilación de María del Carmen Roca, a finales de 2019. En la Memoria de Coordinación de la Xunta figura que esta plaza sigue cubierta, pero la información está sin actualizar.

En el caso de Cambados, la jefatura cuenta con cinco puestos (dos de inspector y tres de oficial), pero solo está cubierta una de oficial. La situación en este municipio está marcada por la provisionalidad desde hace años, ya que en su momento Maximino Cid Ferro asumió la plaza de sargento, pero posteriormente no la ocupó de forma permanente, al alternarla con comisiones de servicio en su ciudad natal.

En O Grove, a 31 de diciembre del año pasado estaban vacantes las dos plazas previstas, una de inspector y otra de oficial, según el documento de la Xunta. En Meaño, estaban sin oficial; en Sanxenxo, sí tienen el inspector, pero faltan dos de los cuatro oficiales previstos; en A Illa sí estaba cubierta la plaza de oficial a finales del año pasado; y en Vilanova también están cubiertas las plazas de inspector y oficial (tres en total) previstas en el organigrama local.

Más de 100 agentes

En la tabla laboral de la memoria se contabilizan también el número de agentes que hay en cada cuerpo, cuántos de ellos son mujeres, cuántas plazas están desocupadas, y el número de policías en segunda actividad.

Sin contar a Valga y Pontecesures (que no se han dado de alta en el Rexistro de Policías Locais de Galicia), los otros siete Concellos de Arousa con cuerpos policiales municipales suman 125 plazas, de las cuales solo están sin cubrir en la actualidad unas 15. Según la Memoria de la Consellería de Presidencia, los municipios con más vacantes a finales de 2024 eran Cambados (con cuatro puestos desocupados), Meaño (con tres) y Vilagarcía, con cinco vacantes.

Sin embargo, desde UGT apuntan que el dato de Vilagarcía ha quedado desactualizado. «Tenemos 39 plazas de policía, y ahora mismo las tenemos todas ocupadas». De hecho, van a empezar su formación en la Academia Galega de Seguridade, en A Estrada, tres agentes. La RPT de Vilagarcía contempla, a futuro, la creación de otras cuatro plazas de policía.

En el caso de Cambados, hay cuatro vacantes de un total de 16 funcionarios; y en Meaño, a 31 de diciembre pasado solo estaba cubierta una de las cuatro plazas previstas. También hay puestos desiertos temporalmente en O Grove, Sanxenxo y Vilanova.

En lo que respecta a policías en segunda ocupación, la estadística oficial de la Xunta solo contempla en Arousa dos en O Grove y uno en Cambados.

Pocas mujeres

En las policías locales de Arousa hay escasa presencia femenina. Sanxenxo y Vilagarcía son las dos excepciones. En el primer caso, son cinco mujeres de un total de 27 plazas, lo que supone algo menos del 20 por ciento de presencia femenina en la plantilla. El porcentaje es aún mayor en Vilagarcía, ya que en este municipio están trabajando nueve policías mujeres, por 30 hombres -según datos de UGT- lo que significa prácticamente el 25 por ciento.

En las demás localidades, la presencia femenina es testimonial o inexistente, incluso en poblaciones con cuerpos policiales grandes, como es el caso de Cambados, que cuenta con 20 plazas, y a 31 de diciembre del año pasado eran todos varones. La legislación gallega establece que en profesiones donde haya infrarrepresentación femenina -como sucede en las policías locales-, las mujeres tendrán preferencia sobre los hombres en caso de sacar la misma puntuación en el examen de oposición.

Finalmente, la Memoria de Coordinación hace un repaso de los procesos selectivos que los Concellos encomendaron a la Xunta el año pasado.