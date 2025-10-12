Outeiro do Cribo recibe las primeras visitas tras rehabilitarse

La riqueza patrimonial con la que cuenta el Concello de Meis se ha visto respaldada por las actuaciones que se han llevado a cabo en el petroglifo de Outeiro do Cribo, un espacio, situado en Monte Castrove, que llevaba muchos años esperando su rehabilitación para convertirse también en un atractivo turístico de este municipio del interior de O Salnés.

Los trabajos de rehabilitación se iniciaron el pasado mes de septiembre, a cargo de la empresa Citania arqueoloxía, que ha tardado menos de un mes en finalizar con la puesta en valor de este espacio. El petroglifo ha comenzado a recibir a sus primeros visitantes ya estos días, interesados en conocer un pasado milenario.

El objetivo con el que comenzaron a trabajar fue el de excavar los estratos más próximos a la roca en la que se encuentran los petroglifos, documentando, a través de topografía y levantamiento 3D todo el entorno de este bien patrimonial que necesitaba una urgente protección. A mayores, la actuación también contemplaba la instalación de cartelería explicando las características de los petroglifos y un vallado de protección del mismo. También se realizaron obras de drenaje en la zona para evitar que el agua continuase pasando por encima de la piedra, poniendo en riesgo el petroglifo.

El petroglifo de Meis. | Noé Parga

El elemento principal del yacimiento es un petroglifo, donde se encuentra uno de los laberintos “mejor ejecutados y conservados de todo el arte rupestre gallego”, según los técnicos de la Diputación que se encargaron de redactar el proyecto inicial, obra del arqueólogo Rafael Rodríguez y del conservador Óscar Taboada.