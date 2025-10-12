La micología conquista paladares y territorios

Un nutrido grupo de vecinos de Meis participó ayer en la salida al monte en busca de setas contemplada en las jornadas micológicas que se celebraron este fin de semana en el municipio. La salida permitió descubrir varios ejemplares de setas y, todos ellos, fueron explicados por expertos en la materia a los participantes. El tiempo también acompañó, ya que las condiciones meteorológicas fueron las ideales para una actividad de estas características.

Las jornadas también incluyeron una charla, que se celebró el pasado viernes, y una exposición fotográfica que se puede ver en el Centro Multiusos do Mosteiro, en la que se pueden ver un buen número de ejemplares de los que pueblan los montes de la comarca de O Salnés-. Esta exposición está dirigida por Ramón Encisa.