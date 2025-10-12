Meis y Cangas del Narcea unen sus caminos a través del vino
Ambos municipios escenifican el acto de hermandad en la Fiesta de la Vendimia
Encabezada por la alcaldesa, Marta Giráldez, una delegación del Concello de Meis participa este fin de semana en la XXIII Fiesta de la Vendimia de Cangas del Narcea, donde se ha escenificado un acto de hermanamiento entre ambos municipios, con la firma de los dos regidores. Este acto se celebró en la tarde del pasado viernes, dentro de las actividades del evento que se celebra en la ciudad asturiana. Ayer por la mañana, Meis presumió de sus vinos y de su maridaje en un acto centrado en el municipio arousano.
La colaboración entre ambos municipios no se va a quedar aquí, ya que el próximo fin de semana se recibirá a una delegación de representantes de Cangas del Narcea para oficializar ese hermanamiento durante la Feira Meus Viños. Al igual que en Cangas, los representantes del concejo asturiano serán recibidos con una cada de sus vinos maridados con productos locales.
Con estas acciones transversales de las concejalías de Turismo, Cultura y Comercio, el Concello de Meis busca promocionar la riqueza del municipio, ampliar las redes institucionales con otros concellos, atraer visitantes y seguir impulsando la feria de Meus Viños, que nació como un homenaje a todos los viticultores con los que cuenta el municipio arousano.
