La lonja de Cambados ya tiene tejado, pero el regreso sigue sin fecha fija

La lonja de Cambados ya empieza a lucir su nuevo aspecto, después de que la adjudicataria haya colocado las planchas de la nueva cubierta. Actualmente está trabajando en otras cuestiones interiores como los baños y la nueva zona de neveras y la Cofradía espera devolver las subastas a finales de este mes, como muy tarde.

El patrón mayor, Alejandro Pérez, le está haciendo un marcaje al proyecto porque en esa fecha llega un momento de gran variedad de especies para la venta y es importante contar con un espacio amplio que no les ofrece la lonja provisional: en la nave de la vieira, de la empresa Porto de Cambados.

Bou de vara

Empezando por la campaña del bou de vara, cuyo inicio está previsto para el 3 de noviembre. «Por eso habíamos pedido retrasar la sustitución del tejado, pero bueno, finalmente también acompañó el tiempo y los trabajos se han podido desarrollar con normalidad estos días», indica Pérez.

Sobre la mesa está cumplir los plazos, pero todas las obras tienen sus imprevistos. Según el patrón mayor, su estado actual es que ya han colocado las planchas nuevas de la cubierta, lo cual motivó la necesidad de trasladar la actividad de la rula a una sala de otras instalaciones. Allí está funcionando desde principios de septiembre. Cabe recordar que el pósito planteó la posibilidad de compatibilizar la retirada de la vieja y la colocación de la nueva con las subastas, pero finalmente no fue posible porque, además, había amianto.

Proyecto millonario

La constructora también está terminando los nuevos baños y la zona de las neveras, lo cual es una parte de los trabajos que empezaron a finales de marzo y que responden a un proyecto de modernización y mejora de las obsoletas instalaciones que, además, no estaban cumpliendo con las últimas normativas sanitarias.

Cabe recordar que la Consellería do Mar sufraga estos trabajos a través de Portos de Galicia y con una millón de euros. También suponen ampliar las instalaciones del puerto de Tragove, que hace tiempo que se quedaron pequeñas para acoger la actividad de una de las rulas más importantes de la ría de Arousa. De hecho, se trataba de una demanda histórica que ya procedía de directivas anteriores del pósito cambadés.