A Illa moderniza su sede electrónica para facilitar el contacto al ciudadano

El Concello de A Illa ha realizado una importante apuesta por modernizar su sede electrónica para acercar la administración a los ciudadanos. La nueva organización agrupa los trámites por asuntos, simplificando la gestión electrónica y reduce los tiempos de respuesta, con el objetivo de ofrecer un servicio más eficiente y accesible para los vecinos. Manuel Suárez, teniente de alcalde de A Illa apunta que «es un paso decisivo en la transformación digital con el lanzamiento de una profunda remodelación de la sede electrónica».

La principal novedad radica en la agrupación de todos los trámites municipales, con un diseño intuitivo centrado en la experiencia del usuario «con el fin de que se puedan gestionar las solicitudes de forma más rápida y eficaz».

Esta actualización no solo supone un salto cualitativo en modernidad, sino que responde al compromiso del gobierno local de «acercar la administración al siglo XXI, optimizando recursos y ofreciendo un servicio de claridad que se adapte a las necesidades de la ciudadanía; la eficacia y rapidez en la resolución de solicitudes son los ejes centrales de esta renovación».

Suárez destaca el valor estratégico de esta mejora: «Con una nueva sede electrónica, cumplimos un objetivo fundamental, poner la tecnología al servicio de las personas». Se agrupan los trámites por materias (urbanismo, gestión tributaria, servicios sociales, red de aguas, etc) permite que un vecino «encuentre en pocos clics lo que necesita, sin tener que recorrer un laberinto de opciones».

Ya sea para realizar un empadronamiento, solicitar un vado o inscribirse en una actividad, «todo se puede gestionar de forma ágil sin dependencia de horarios de atención al público y sin desplazarse a las oficinas municipales, un paso transparente y ágil».