Varios heridos en una multitudinaria pelea en el centro de O Grove

La Festa do Marisco de O Grove apagó sus fogones esta tarde con un balance formidable en cuanto a afluencia de público y venta de raciones. Pero con algunos «puntos negros», como la carencia de Policía Local por la noche, a pesar de tratarse de un evento que recibió a más de 100.000 personas desde el pasado día 2.

Esa carencia de agentes municipales y la insuficiente presencia de guardias civiles es lo que irrita a los vecinos de O Grove cuando dan cuenta de una pelea también multitudinaria registrada la pasada madrugada, en la que se registraron varios heridos.

«No sabemos cuántos son porque iremos mañana a presentar denuncias al cuartel de la Guardia Civil, ya que hoy celebraba la fiesta del Pilar y era imposible», explica el padre de una de las víctimas.

«A mi hijo le reventaron el pómulo y la ceja unos individuos que no conocía de nada y la emprendieron a golpes contra él y su pareja», esgrime el progenitor.

Tanto este hombre como otros testigos hablan de «una auténtica salvajada, con sillas y mesas volando por todas partes».

Las imágenes que aportan lo atestiguan, ya que en ellas se aprecia una batalla campal en el recinto de la Festa do Marisco, precisamente en la zona exterior de la siempre polémica carpa-cafetería.

Los testigos alegan que las agresiones fueron brutales. / FdV

Este tipo de situaciones son las que tantas veces denunciaron los vecinos, tanto este año como el anterior.

Responden a una «absoluta falta de seguridad ciudadana» que los lleva a calificar de «imperdonable, incomprensible, intolerable y miserable» la ausencia de policía por las noches.

«Podemos aceptar que no tengan ese turno nocturno durante el resto del año, pero en un evento como la Festa do Marisco lo mas lógico es reforzar la seguridad», proclaman las víctimas.