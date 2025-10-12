Festa do Marisco para enmarcar: 177.000 tickets y 1,1 millones de euros

La Festa do Marisco lo ha logrado de nuevo. Ha vuelto a convertir a O Grove en el «comedor de Galicia» y se ha reafirmado como la cita gastronómica más importante de España, arrojando unos resultados finales incluso más positivos de lo que cabría esperar.

Han sido 177.146 tickets expedidos –entre raciones de comida, bebida, cubiertos y demás productos–, 1.136.389 euros ingresados y más de 100.000 visitantes, todo ello desde la tarde-noche del pasado día 2 hasta las 17.00 horas de hoy. Es decir, diez días –no completos– de frenética actividad dentro y fuera del casi siempre abarrotado recinto ferial.

Se trata del mejor resultado económico de la historia (habían sido 921.000 euros el año pasado), y esas 177.000 raciones constituyen una marca igual de excepcional, pues solo la superan los 186.000 tickets del año 2023, cuando el Día del Pilar cayó en jueves y había puente festivo.

La Festa do Marisco de O Grove, esta mañana. / Noé Parga

Este año se celebró hoy, cuando las carpas solo abrieron en sesión matinal para despedir la fiesta. Lo hicieron por todo lo alto, ya que se despacharon más 15.000 tickets (95.000 euros).

Fue la guinda a un fin de semana excepcional –como se había pronosticado–, con 21.055 raciones y 136.00 euros en la jornada del viernes y un registro récord de 36.443 tickets y 233.556 euros, ayer.

Entre las raciones más vendidas, el arroz de mariscos (8.059), navajas a la plancha (8.334) y el popular pulpo de la empresa Rodrimar, con 10.500 platos.

A las que se sumaron 8.716 raciones de volandeira a la plancha, 5.306 vieiras al horno y unas 10.000 raciones de mejillones al vapor, en vinagreta o tipo «tigre».

Con estos y otros datos en la mano no es de extrañar la valoración del alcalde, José Antonio Cacabelos Rico, cuando proclama: «Estamos ante la mejor edición de la Festa do Marisco en 62 años de historia».

La Festa do Marisco ya tiene nuevas Centolas de Ouro /

El propio regidor destaca la masiva afluencia de gente a la localidad, a pesar de que el festivo del Pilar cayera en domingo, y sostiene que «a pesar de todas las críticas recibidas y de algún interés en que algo saliera mal –se refiere a la oposición municipal y algún que otro detractor más–, la realidad es tozuda y nos dice que esta fiesta es un evento totalmente consolidado en pleno octubre».

Internacional

De ahí la llegada de decenas de miles de personas «de toda España, Portugal, Italia, Alemania, Francia, Canadá, Costa Rica, Corea, Estados Unidos y otras partes del mundo, dejando claro que es una fiesta internacional», a pesar de que oficialmente carezca de ese reconocimiento a causa de errores políticos del pasado.

Llegaron de toda España, Portugal, Italia, Alemania, Francia, Canadá, Costa Rica, Corea, Estados Unidos y otras partes del mundo José Cacabelos — Alcalde de O Grove

Un éxito que Cacabelos vuelve a achacar tanto a la calidad del producto servido como a la variedad y la relación calidad-precio, la limpieza del recinto y otros aspectos organizativos.

Como también achaca el mérito al «enorme trabajo y sacrificio de todos los trabajadores, pues poner en marcha un evento como este no es sencillo y requiere de máxima dedicación durante meses».

Así se vive la LXII Festa do Marisco de O Grove. / M. Méndez

Por cierto, que al aludir a ese trabajo que no se ve, el alcalde insiste en lo dicho hace días en una entrevista concedida a FARO, remarcando que él debe asumir enormes responsabilidades que, por ejemplo, hacen que antes empezar la fiesta «tuviera firmados casi 700.000 euros de responsabilidad económica».

Son los mismos que criticaron los conciertos; esos espectáculos que entre el viernes y el sábado congregaron a más de 18.000 personas

A su juicio, «para acallar las voces críticas es importante y necesario que la gente conozca el trabajo y la responsabilidad que hay detrás de todo esto».

Así las cosas, y aún dolido por los ataques permanentes de la oposición –sobre todo del PP–, Cacabelos aprovecha para devolver el golpe diciendo que «esos son los mismos que criticaron los conciertos; esos espectáculos que entre el viernes y el sábado congregaron a más de 18.000 personas».

36.443 raciones y 233.556 euros, ayer Ayer por la tarde ya se avanzaba en FARO DE VIGO que la jornada estaba resultando sencillamente espectacular. Y eso que todavía no se conocían las cifras definitivas. Ahora que se saben puede decirse que el calificativo de espectacular se queda corto, dado que se llegó a 36.443 tickets vendidos por importe de 233.556 euros. ¿Qué otras fiesta puede conseguir esos registros en un solo día? Esa es la pregunta que cabe hacerse para entender la relevancia e imparable progresión de la Festa do Marisco, que el mismo sábado del año pasado –coincidió en el propio Día del Pilar– alcanzó las 31.053 unidades (190.110 euros) y que el último sábado de la edición de 2023 –en pleno puente festivo– llegó a 25.946 tickets y 156.201 euros. Dicho de otro modo, este sábado, el de ayer, fue el mejor día en toda la historia de la fiesta gastronómica meca.

Otro «éxito» que lleva a Cacabelos a destacar el efecto desestacionalizador de la fiesta y a comparar los Conciertos del Marisco con «algunos de los mejores festivales que se celebran en la comarca, con la salvedad de que los demás se celebran en verano y el nuestro, en octubre».

Y como una cosa lleva a la otra, el máximo mandatario sentencia que «hay muy pocos eventos, por no decir ninguno, que puedan reunir a tanta gente en temporada baja; y muchos menos que puedan lograr una facturación como la nuestra, la cual nos permite recuperar la inversión realizada».

Una creciente implicación de los vecinos El alcalde se hace eco de una circunstancia que no pasa desapercibida en los últimos años y de la que ya dio cuenta FARO DE VIGO en varias ocasiones, como es la creciente implicación de los mecos. «A diferencia de lo que ocurría en el pasado, la gente de O Grove se implica cada año más en el disfrute de esta fiesta, que antes se veía como una cita para turistas», destaca el primer edil. «Cada vez hay más vecinos, familias y peñas grovenses disfrutando durante todo el día de esta importante cita –reflexiona–, y eso es algo que valoro de manera muy especial, porque demuestra que la Festa do Marisco es también nuestra; una oportunidad para divertirse en familia o con amigos aprovechando que ofrecemos producto de máxima calidad y buenos conciertos».

Pero más que la recaudación, «lo importante es el ambiente que se ha vivido en todo el pueblo, y no solo en el recinto de O Corgo, por lo que todos los grovenses debemos estar satisfechos después de unos días tan intensos de los que también se beneficiaron a hoteles, restaurantes, comercios y todo tipo de negocios del municipio».

¿Lo nunca visto?

Tanto es así que «algunos me dicen que no recuerdan tanta gente en O Grove como la que han visto estos días», garantiza.

Un momento de la degustación, esta tarde. / Paco Luna

Al hablar de beneficiados hay que citar también a la cofradía de pescadores mancomunada de San Martiño, que vio notablemente incrementados sus ingresos gracias a todo el producto que el Concello adquirió en la lonja».

José Cacabelos termina diciendo que «la grandeza de la Festa do Marisco es que en octubre seamos el centro de atención a nivel nacional e internacional, de ahí que debamos agradecer la visita a las más de 100.000 personas que eligieron O Grove para saborear el mejor marisco, disfrutar y pasar estos días de otoño, cuando lo fácil habría sido que vinieran en julio o agosto».