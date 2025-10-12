A empresa que apostou pola vela tradicional
Adicada á reciclaxe de redes, Recinet Salnés é un dos maiores patrocinadores da navegación tradicional, con ata oito velas
Comezou por culpa dun afillado que «me pedíu unha vela para competir coa súa dorna» e foise extendendo ata patrocinar non só oito velas que locen o nome de Recinet Salnés, se non tamén unha proba tan mítica da navegación tradicional como a Volta á Illa, como ocorreu na edición deste ano. Gregorio Lorenzo, responsable da empresa, que se adica á reciclaxe de redes de pesca, ten entre os seus patrocinados á dorna «Pereka», a gañadora das catro edicións da Copa Mörling, e outras sete dunha modalidade de navegación que «se debe dar a coñecer, porque é de xente de mar e, sobre todo, porque vén da nosa xente maior porque era a embarcación que utilizaban, por iso tratamos de pór o noso gran de area para que non corra o risco de perderse». Aínda que non posúe unha embarcación tradicional, Lorenzo recoñece que «sei o que é desfrutar da navegación nunha dorna e sei da importancia do traballo que realizan asociacións como dorna para protexer o noso patrimonio».
Recinet Salnés leva máis de dúas décadas adícasdaa un sector como é o tratamento e reciclaxe de redes de pesca, onde é unha referencia. «Collemos as redes dos barcos, separamos os diferentes elementos (nilon, polietileno, etc) e dámoslle unha segunda vida, que vai desde cordas de batea ata as carcasas de plástico dos ordenadores de sobremesa, pasando por pezas de coches, redes de atuneiros ou peches, aínda que o sector no que máis nos centramos é o mexilloeiro e acuícola», explica Lorenzo. A empresa recolle redes en case toda a costa da península ibérica, e incluso ten contratos de suministro de material con empresas italianas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- Preocupación por el comportamiento de una hembra de delfín y su cría
- Los arqueólogos salvan de la desaparición nuevos restos prehistóricos en Areoso
- Noia hunde aún más el fracasado libre marisqueo de Arousa
- El San Simón de Baión queda en el aire tras retirarse la comisión
- Los delfines vistos en Vilaxoán «piden comida a los humanos»
- Planta marihuana en la finca de un ciego y alega que es para sus periquitos