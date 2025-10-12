La construcción de vivienda pública avanza en Vilagarcía
Aprobado el Proxecto de Interese Autonómico
La Xunta anunció esta mañana la adjudicación de los trabajos de redacción del Proxecto de Interese Autonómico (PIA) correspondiente a la expropiación y parcelación de terrenos en Vilagarcía de Arousa para la construcción de viviendas.
Se trata de una zona, cabe recordar, que roza los 63.000 metros cuadrados de superficie y se sitúa entre la avenida de As Carolinas y las calles Coca y Arealonga, donde se prevé construir 350 viviendas públicas.
Este contrato se enmarca en la Estratexia Galega de Solo Residencial, mediante el que se busca la construcción de 20.000 viviendas protegidas y 5.000 libres en Galicia.
Cuando el pasado mes de abril el Gobierno autonómico anunció la apertura de este proceso de contratación hizo constar el plazo de ejecución sería de quince meses, lo cual quiere decir que el Proxecto de Interese Autonómico necesario para iniciar la construcción de las viviendas deberá estar finalizado a principios de 2027.
Este proceso para intervenir en la capital de la comarca se desarrolla al mismo tiempo que otro similar previsto en Vigo, aunque en este caso con una superficie de más de 139.000 metros cuadrados en la que construir alrededor de 1.400 viviendas.
