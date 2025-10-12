El buen tiempo y la ausencia de fútbol ayudan a Motor Okasión
Los organizadores de la feria del automóvil que se celebra en Fexdega (Vilagarcía) se muestran satisfechos con el resultado
Motor Okasion, la ya tradicional feria del automóvil que cada año por estas fechas se ofrece en el recinto de Fexdega (Vilagarcía), cierra hoy sus puertas con un balance «muy positivo».
Así lo indica el responsable de la organización, Juan Lijó, quien explica que «el buen tiempo reinante y el hecho de que no hubiera fútbol este fin de semana –en alusión al parón de selecciones– hicieron que tuviéramos más gente que el año pasado», cuando habían pasado por Fexdega 2.200 personas.
En cuanto a las ventas, «siempre nos movemos entre 90 y 110 vehículos, y este año esperamos registros similares, puesto que entre el viernes y el sábado se habían comercializado sesenta», apuntaba Lijó a media mañana.
A las siete de la tarde ya eran casi 80 vehículos y se esperaba llegar a 2.500 personas antes de las nueve, cuando van a cerrarse las puertas.
El domingo vuelve a ser un día de gran movimiento e importantes transacciones en esta feria, este año con alrededor de cuatrocientos coches expuestos y a la venta, a precios de entre 4.000 y 60.000 euros.
