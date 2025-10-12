Bennassar y Hernández, a un paso del título en aguas de la ría de Arousa

El balear Juan Bennassar y la canaria Isabel Hernández se perfilan como los dos grandes favoritos a hacerse con la Copa de España que se disputa en aguas de la ría de Arousa y con el Centro Galego de Vela de Vilagarcía como epicentro de la actividad. La jornada de ayer, la segunda en disputa, estuvo caracterizada por el viento.

Tal y como se esperaba, Vilagarcía volvió a amanecer con viento del norte, aunque algo más flojo que en la jornada anterior. Con la flota convocada a las 10:00 horas para aprovechar al máximo las condiciones de la mañana, la inestabilidad del viento —muy diferente entre las zonas de barlovento y sotavento del campo de regatas— obligó al Comité a izar la bandera de aplazamiento a primera hora y a reposicionar el campo en busca del área más estable.

Finalmente, con unos 15 nudos de intensidad, la flota escuchó el primer bocinazo de salida pasadas las 11:00 horas. Se completaron dos pruebas antes de que el viento cayese por completo durante la disputa de la tercera y última manga del día, lo que llevó al Comité a anularla y dar por concluida la jornada alrededor de las 14:30 horas.

Así las cosas, con un total de cinco pruebas en los casilleros, el balear Juan Bennassar (RCN Palma), que ayer sumó un quinto —que descarta— y una nueva victoria parcial, continúa al frente de la general absoluta masculina con siete puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el gallego Bruno Iglesias (CND Riveira), que mantiene el pulso por el título. El tercer puesto tampoco cambia este sábado y sigue siendo para el también balear Nikko Palou (RCN Palma). Los tres ocupan, además, el podio provisional de sub-19 Masculino.

En la clasificación absoluta femenina sí se registraron cambios en lo alto de la tabla. La canaria Isabel Hernández (RCN Gran Canaria), que el viernes era segunda, pasó ayer a convertirse en líder de la general tras firmar una jornada brillante con parciales de 1 y 2 en las dos pruebas disputadas. Por detrás, Lara Sabina Himmes (RCR Alicante) y Margalida Perelló (RCN Palma) se mantienen en la segunda y tercera posición respectivamente.

En sub-21 Femenino, Perelló también repite como líder de la tabla, seguida de Adriana Castro (RCN Torrevieja) en la segunda posición y de Ainhoa Gómez, que ocupa ahora el tercer cajón y continúa al frente de la categoría sub-19 Femenino. En esta división, completan el podio provisional Raquel Retamero (RCN La Línea) y Gabriella Morell (RCN Palma), segunda y tercera respectivamente.

Hoy se espera un día con condiciones muy similares a las que se registraron ayer, con viento norte pero bastante más suave que en las dos primeras jornadas de la regata. Con la hora límite marcada para las 16:00 horas, el Comité adelantará la salida a las 10:30 horas con el objetivo de cerrar la Copa de España, esta vez con la flota ya dividida en grupos oro y plata.