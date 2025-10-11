La volandeira empieza el día 3 y las analíticas invitan al optimismo

La Cofradía de Cambados está a la espera del resultado de las analíticas en la volandeira de cara a la próxima campaña, que afronta con optimismo porque, en cuanto a cantidad, «aparentemente, hay más que el año pasado», explica el patrón mayor, Alejandro Pérez.

La extracción ya tiene fecha, el 3 de noviembre, y devolverá a los mercados uno de los mariscos con más éxito en la restauración. La prueba realizada estos días se ha dirigido a conocer el estado del recurso en cuanto a las biotoxinas y otras cuestiones medidas en este bivalvo, como la concentración de plomo.

Un análisis que, según Pérez, conlleva un proceso más lento y por eso aún no tienen los resultados completos. No obstante, esta incursión también ha permitido ver cómo está la volandeira en otros aspectos, como la cantidad, y, «aparentemente, está bien y hay más que el año pasado», declaró el patrón mayor, aunque con la prudencia habitual, hasta realizar una inspección más amplia.

La anterior fue agridulce

Cabe recordar que se trata de un recurso importante para la lonja cambadesa y que la campaña del año anterior del bou de vara –un arte exclusivo de la ría de Arousa– se salvó gracias a los precios elevados, tras registrarse un descenso considerable de las capturas con respecto a años anteriores.

En la rula de Tragove se vendieron 138.500 kilos que dejaron un volumen de negocio de 697.000 euros, según los datos recabados por la Consellería do Mar.

El precio medio a lo largo de los cinco meses que duró la pesquería, desarrollada entre 2024 y 2025, se situó en los 5,03 euros el kilo (el mejor desde que se tienen registros); el mínimo fue de dos euros el kilo; y los mejores lotes de marisco se pagaron a 14,55 euros el kilo.