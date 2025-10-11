Ribadumia mantuvo su atractivo turístico durante el pasado mes de septiembre

El Concello de Ribadumia continúa consolidando su posición como destino turístico dentro de la comarca de O Salnés, incluso fuera de la temporada alta, aquella de más afluencia de visitantes. Según los datos recogidos por la Oficina de Turismo municipal, durante el mes de semptiembre pasaron pos sus instalaciones un total de 1.540 visitantes, lo que supone un incremento del 24,4% respecto al mismo período del año anterior.

El turismo internacional sigue siendo el principal motor de visitantes, representando el 71% del total, con 1.101 personas procedentes de países extranjeros, mientras que el 29% restante corresponde a visitantes nacionales (439 personas) y 50 gallegos. El perfil mayoritario continúa siendo el del peregrino, que suma 1.376 personas (89%), seguido de turistas (9%) y excursionistas (2%). Estos datos señalan la relevancia de la Variante Espiritual del Camiño de Santiago, que atrae cada año a un número creciente de personas interesadas en conocer el patrimonio natural y cultural de Ribadumia.

Desde el gobierno local realizan una «valoración muy positiva de estos resultados, que reafirman el trabajo desarrollado en los últimos años para desestacionalizar el turismo y poner en valor los múltiples recursos del municipio: desde los molinos de Batán a la senda fluvial del Umia, la Ruta da Pedra e da Auga o el Monte do Castro». También destacan los eventos culturales, deportivos y gastronómicos que «dinamizan nuestro territorio».

Insisten en que estos resultados demuestran que «Ribadumia sigue consolidándose como un destino donde la naturaleza y el patrimonio se convierten en los mejores reclamos para quien nos visita».