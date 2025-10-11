Ravella anuncia un corte de doce horas en el abastecimiento de agua

El gobierno de Vilagarcía alerta a sus vecinos de un corte programado en el servicio de abastecimiento de agua que se producirá el martes y se prolongar durante, al menos, doce horas.

Se anuncia desde las 8.30 horas y se debe a la necesidad de ejecutar nuevas obras de mejora en la maltrecha canalización del entorno de As Carolinas, donde las roturas de tubería son frecuentes.

Espina & Delfín

Esgrime Ravella que es una medida y una decisión adoptadas por Espina & Delfín, que va a intervenir en el tramo de tuberías de las avenida de As Carolinas situado frente a Alcampo, así como en las calles Xílgaro, Estorniño, Blanco Amor, Valladares, Asturias y Catoira.

«Está previsto cambiar la tubería, pasando de fibrocemento a PVC», precisamente para poner fin a las repetidas roturas.

Una avería anterior en la zona. / Noe Parga

Parece ser que la empresa suministradora «prevé movilizar varios grupos de trabajadores para poder acometer los trabajos lo más rápido posible», anunciando que buena parte de la ciudad «mantendrá el suministro en todo momento», registrándose descensos de presión «en las zonas más altas, como puede ser Cornazo».

También destaca Ravella que la concesionaria «ya colocó carteles en las vías afectadas informando del corte y el horario», además de informar directamente «a algunos establecimientos de la zona».

Piden disculpas

Dicho lo cual, tanto el Concello como la empresa dicen pedir disculpas por las molestias que se van ocasionar, aferrándose a que «se trata de una mejora necesaria para conectar el servicio con la nueva red».

En el gobierno de Alberto Varela reiteran que «estas obras se llevan a cabo para evitar las roturas en las canalizaciones, que están muy anticuadas y dan lugar a averías, por lo que redundarán en beneficio de todos los vecinos».